Dogelon Mars (ELON) er opp 50 % denne uken – bør du kjøpe?

Memecoins har alltid vært spekulative eiendeler med svært liten eller ingen egenverdi. Men til tross for dette er de utrolig populære, og Dogelon Mars (ELON ) er ikke annerledes. Meme-mynten har faktisk steget denne uken, og rapporterte gevinst på nesten 50 % i skrivende stund. Så, bør du skaffe deg litt ELON? Analyse følger, men først her er noen høydepunkter:

Økningen på 50 % denne uken betyr at Dogelon Mars (ELON) har utkonkurrert store meme-mynter som Shiba Inu (SHIB) og Dogecoin (DOGE).

ELON var også det mest omsatte tokenet denne uken blant de 1000 beste ETH-hvalene

Mye av denne økningen kom etter at ELON ble notert på to store børser denne uken.

Datakilde: Tradingview.com

Dogelon Mars (ELON) – prisutvikling og prediksjon

Dogelon Mars (ELON) klarte å nå all-time high i år i august etter å ha beveget seg over $0,000004. Men så kom korreksjonen i krypto. I skrivende stund blir den handlet for $0,000001602.

Til tross for dette har ELON steget 50 % de siste 7 dagene. Økningen har i stor grad blitt tilskrevet inkluderingen av Dogelon Mars (ELON) i to av de største kryptobørsene i verden. Men likevel har mynten begynt å bygge et bullish momentum, og det ser ut til at den kan ende året på et høyt nivå.

Bør du kjøpe Dogelon Mars (ELON)

Memecoins er risikable spekulative eiendeler. De kan tjene deg millioner over natten, men de kan også tappes på kort tid. Men fra det vi har sett fra Shiba Inu i år, er det veldig vanskelig å ignorere meme-mynter og potensialet de har.

Akkurat nå er ELON langt lavere sammenlignet med toppene i 2021, noe som betyr at investorer kan utnytte en fin bunn. Dette er ikke å si at ELON vil komme tilbake til den høye prisen i august. Men dersom et rally skulle komme i nær fremtid, ville dette være det perfekte tidspunktet å komme inn på.