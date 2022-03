Dogelon Mars (ELON) forventes å opprettholde en bullish trend

I løpet av den siste uken har Dogelon Mars (ELON ) vært en av de viktigste meme-myntutøverne. Tokenet er opp nesten 40% på omtrent en uke og har vist betydelig bullish momentum. Men hvor lenge kan det opprettholde gevinster før et stort salg? Mer analyse i innlegget, men her er noen viktige fakta først.

Dogelon Mars har overgått hele markedet med nesten 15 % den siste uken.

Mynten har stengt høyere de siste fire dagene på rad

Bare de siste to dagene har ELON steget med over 25 %.

Datakilde: Tradingview

Dogelon Mars (ELON) – Kan okser opprettholde opptrenden?

Til tross for denne nylige økningen, ser det ut til at prisaksjonen har blitt avvist ved to avgjørende støtte- og motstandssoner. Faktisk har ELON forsøkt å stige forbi motstandssonen for overhead på $0,0000012, men okser har ikke klart å få nok etterspørsel. Mynten kommer imidlertid nærmere og nærmere og kan slå gjennom i dagene som kommer.

Hvis dette skjer, bør vi få et vedvarende oppadgående utbrudd som kan gi minimale gevinster på rundt 30 %. Også sentimentet i kryptomarkedet viser gode tegn. Dette betyr at investors appetitt på meme-mynter, som i stor grad er spekulative eiendeler, vender tilbake. Av denne grunn er det sannsynlig at ELON på kort sikt vil rapportere flere og flere gevinster.

Er Dogelon Mars et godt kjøp nå?

Nøkkelen for kortsiktige handelsmenn er å se på $0,0000012-prisen. Hvis meme-mynten kan stige over dette, er det sannsynlig at flere gevinster vil komme. Vi ser på en oppgang på rundt 30 % før tilbaketrekking.

Så med det i tankene er Dogelon et godt kjøp. Men fra et langsiktig synspunkt ville det være best å vente til sentimentet i kryptomarkedet har stabilisert seg helt før du hopper inn.