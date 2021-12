Dogelon Mars er opp 37% i dag og er nå blant topp 100

Prisen på Dogelon Mars er i dag er $0,000002 med et 24-timers handelsvolum på $113,4 millioner. Dogelon Mars er opp 37 % de siste 24 timene. Den brøt topp 100 etter markedsverdi og er for tiden rangert som #95 på CoinMarketCap. Hvis du vil vite mer om Dogelon Mars, er denne guiden for deg.

De beste stedene å kjøpe Dogelon Mars nå

Siden ELON er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe ELON ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe ELON akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din ELON

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert ELON.

Hva er Dogelon Mars?

Dogelon Mars er en meme-mynt med hundetema på Ethereum og Polygon. Den følger eksemplet til andre vellykkede hundemynter som Dogecoin, Shiba Inu og Floki Inu. Dogelon Mars spiller på flere populære temaer i meme-myntrommet. Navnet er en blanding av Dogecoin og Elon Musk, milliardærentreprenøren som er en frittalende tilhenger av Doge. Den henspiller på Mars, et spinn på det berømte månememet, som antyder at Dogelon vil oppleve en massiv bevegelse oppover. Utover det fiffige navnet har Dogelon Mars klart å bygge et betydelig fellesskap, med mer enn 300 000 Twitter-følgere og mer enn 84 000 følgere på Telegram.

Bør jeg kjøpe Dogelon Mars i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Dogelon Mars prisprediksjon

Crowd Wisdoms anbefaling for de neste timene er Kjøp. Alle de 5 tekniske indikatorene for momentum er positive og ingen er negative.

Dogelon Mars på sosiale medier