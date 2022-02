Kryptovalutaen Adventure Gold er på et rally i dag, og kjører på suksessen til NFT-markedet og metaverse tokens som MANA og SAND. Det opprinnelige ERC-20-tokenet til Loot non-fungible token (NFT)-prosjektet har steget 112 % på 24 timer.

Denne artikkelen har all informasjonen du trenger om denne ressursen, inkludert om det er verdt å investere i og de beste stedene å kjøpe Adventure Gold nå.

Siden AGLD er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe AGLD ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe AGLD akkurat nå:

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert AGLD.

Adventure Gold er symbolet til Loot, tekstbasert, randomisert eventyrutstyr som lages og blir lagret på kjeden. Dom Hofmann, medgründer av sosiale medienettverk Vine, står bak dette prosjektet.

Prosjektet er unikt i sin bevisste mangel på et front-end-grensesnitt, statistikk, bilder eller funksjonalitet. I stedet er den basert på et sett med 8000 tekstbaserte NFT-er.

Samfunnet står fritt til å tolke disse slik de vil. De inneholder tekster som spenner fra "Holy Greaves of Giants" til "Grim Shout".

Adventure Gold skyter i været etter nyhetene om Coinbase-noteringen tilbake i september i fjor, men har siden reversert mye av gevinsten. Det kan være på vei opp nå, men prisen kan synke i nær fremtid.

Prisprediksjon spår en gjennomsnittspris på $3,59 for 1 AGLD i 2025. Digital Coin spår 2023, 2025 og 2029 prismål på henholdsvis $1,92, $2,39 og $4,91.

