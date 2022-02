På bakgrunn av et generelt bearish marked er Arweave en av ukens største vinnere. For tiden handles Arweave for litt over $31, og det har økt 12 % i løpet av de siste 7 dagene og ytterligere 12 % i dag.

Hvis du vil vite hva Arweave er, om det er en god investering og de beste plattformene for å kjøpe Arweave nå, har du kommet til rett sted.

De beste stedene å kjøpe Arweave nå

Hva er Arweave?

Arweave er et desentralisert lagringsnettverk som forsøker å tilby en plattform for ubestemt lagring av data.

Nettverket beskriver seg selv som "en kollektivt eid harddisk som aldri glemmer", og er primært vert for "permaweb" – en permanent, desentralisert nett med en rekke fellesskapsdrevne applikasjoner og plattformer.

Arweave-nettverket bruker en innfødt kryptovaluta, AR, for å betale «gruvearbeidere» for å lagre nettverkets informasjon på ubestemt tid.

Arweave forsøker å sikre den "kollektive evnen til å lagre og dele informasjon mellom individer og over tid til nye generasjoner."

Flaggskipet permaweb er bygget på toppen av Arweaves «blockweave», en variant av blokkjedeteknologi der hver blokk er knyttet til både den umiddelbart før og også en tilfeldig tidligere.

Arweave sier at dette motiverer gruvearbeidere til å lagre mer data fordi de trenger å ha tilgang til tilfeldige tidligere blokker for å legge til nye og motta belønninger.

Bør jeg kjøpe Arweave i dag?

Arweave kan være en lukrativ investering, men ta deg tid til å lese minst flere prisspådommer fra ledende analytikere og gjøre markedsundersøkelser før du forplikter deg. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

Arweave-prisprediksjon

Coin Codex er optimistisk med tanke på prisen på Arweave. De spår at den vil stige med 1,96 % til $31,46 i begynnelsen av mars.

Deres tekniske indikatorer viser at nåværende sentiment er nøytralt. Imidlertid viser Fear & Greed Index ekstrem frykt.

I løpet av den siste måneden har Arweave registrert 14/30 grønne dager med mindre enn 15 % prisvolatilitet, basert på dette ville det være et godt tidspunkt å kjøpe Arweave nå.

Arweave på sosiale medier