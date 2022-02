CHEDDA er et desentralisert kulturtoken opprettet på Ethereum-blokkjeden som et ERC20-token. Det begynte å stige på nyheter om en kommende notering på ZTexchange og har steget 66% akkurat i dag.

Hvis du vil vite mer om CHEDDA, inkludert om det er verdt å investere i og de beste stedene å kjøpe CHEDDA, har du kommet til rett sted.

De beste stedene å kjøpe CHEDDA nå

Siden CHEDDA er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe CHEDDA ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe CHEDDA akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din CHEDDA

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert CHEDDA.

Hva er CHEDDA?

ERC20-tokenet har et gebyr på 3 % på hver transaksjon. 1% er brent for alltid og de andre 2% blir distribuert til CHEDDA-teamet for kontinuerlig utvikling av prosjektet. Å brenne tokens ved hver transaksjon gjør CHEDDA deflasjonsaktivt.

Det vil aldri være så mange CHEDDA i omløp som det er nå. Ved å brenne halvparten av forsyningen og 1 % av hver transaksjon, vil den totale forsyningen av CHEDDA reduseres over tid.

Dette gir innehavere et insentiv til å beholde tokenene sine langsiktig ettersom det sirkulerende tilbudet reduseres og prisen på tokenet øker.

Bør jeg kjøpe CHEDDA i dag?

CHEDDA presterer veldig bra for øyeblikket, men gjør markedsundersøkelser og observer trender før du forplikter deg til en investering. Ta alle råd med en klype salt.

CHEDDA prisprediksjon

CHEDDA har overgått prisspådommer fra Digital Coin Price, Coin Data Flow og mange andre analytikere. En pris på $0,002 blå spådd, men CHEDDA omsettes for tiden for tre ganger så mye.

CHEDDA på sosiale medier