Du kan nå kjøpe EBT, den hotteste nye mynten: her er hvor

Når en stor begivenhet inntreffer på markedet – nesten alle markeder – følger snart en kryptovaluta som reflekterer den.

Etter at Elon Musk kjøpte Twitter, ble faktumet bokstavelig talt reflektert: vi har nå et symbol kalt Elon Buys Twitter (EBT). Det var opp 3000 % i asiatiske timer i dag, og prisen fortsetter å stige.

Hvis du vil vite hva EBT er, om du kan få god avkastning, og de beste stedene å kjøpe EBT, har du kommet til rett sted.

Siden EBT er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe EBT ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe EBT akkurat nå:

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Pancakeswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert EBT.

EBT gir meme-skapere en sjanse til å tjene penger på arbeidet sitt. EBT ble også laget for å hjelpe ambisiøse meme-skapere med å vise frem talentet sitt.

Plattformen er i ferd med å utvikle flere inntektsgenererende funksjoner. Det er planer om å lansere en serie spill med en mulighet for å spille for å tjene.

Dets langsiktige mål er å etablere seg som en bransjeleder i DeFi-sektoren.

EBT kan definitivt være verdt å investere i hvis timingen er riktig. Dessverre er dette ofte umulig å vite på forhånd. Enhver investeringsbeslutning bør ta hensyn til risikotoleransen din. Ikke ta noen prisspådommer for pålydende.

Elon Buys Twitter er en veldig ny ressurs, og det er ingen pålitelige spådommer. Bare Price Prediction har våget å spå. De spår at den vil være verdt $0,000003 neste år, som er den nåværende prisen.

