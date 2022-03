Du kan nå kjøpe EOS, som stiger: her er hvor

Live EOS-prisen i dag er godt over $3, med et 24-timers handelsvolum på mer enn $1,2 milliarder. EOS er opp 21,17 % de siste 24 timene.

Hvis du vil vite hva EOS er, om det kan gi deg god avkastning, og de beste stedene å kjøpe EOS, har du kommet til rett sted.

De beste stedene å kjøpe EOS nå

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp EOS med Binance idag

eToro

eToro er en av de ledende handelsplattformene for investering i kryptoaktiva. Med sine mange funksjoner, inkludert kopihandel, avanserte tekniske diagrammer og en rekke handelsverktøy, passer eToros plattform perfekt for både nybegynnere og proffer.

Kjøp EOS med eToro idag Ansvarsfraskrivelse

Hva er EOS?

EOS er et økosystem og en plattform som ble laget for å gjøre det mulig for utviklere å bygge desentraliserte apper. EOS ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for programmerere å omfavne blokkjedeteknologi og sørge for at nettverket er minst mulig komplisert å bruke.

EOS gjør en rekke pedagogiske ressurser og verktøy tilgjengelig for å hjelpe utviklere med å bygge funksjonelle apper så raskt som mulig.

Nettverket ønsker også å levere en høyere grad av skalerbarhet enn konkurrentene, hvorav noen kan behandle færre enn ti transaksjoner per sekund. Den har som mål å forbedre brukeropplevelsen for alle medlemmene av økosystemet.

Bør jeg kjøpe EOS i dag?

EOS kan være en lukrativ investering, men ta deg tid til å lese minst flere prisspådommer fra ledende analytikere og gjøre markedsundersøkelser før du forplikter deg. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

EOS-prisprediksjon

CryptoNewsz spår at EOS sin pris vil nå $3,85 i år. Prisen vil gå opp til $4,3 neste år og til $6,3 i 2025.

Price Prediction er like bullish. Ifølge denne analytikeren vil EOS være verdt $7 i gjennomsnitt de neste fem årene.

EOS på sosiale medier