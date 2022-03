Du kan nå kjøpe GFI, som har steget 22 %: her er hvor

GFI er det opprinnelige symbolet til Goldfinch, en desentralisert kredittprotokoll for kryptolån uten kryptosikkerhet. I skrivende stund var den i rally og nådde en pris på $3,78.

Hvis du vil vite mer om GFI, hva det er, om det er verdt å kjøpe, og de beste stedene å kjøpe GFI nå, har du kommet til rett sted.

Siden GFI er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe GFI ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe GFI akkurat nå:

Vi foreslår Binance fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til SushiSwap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert GFI.

Ved å innlemme prinsippet om "tillit gjennom konsensus" og bruke forskjellige typer sikkerhet utenfor kjeden, skaper symbolet til Goldfinch-protokollen en måte for låntakere å vise kredittverdighet basert på mer enn bare deres kryptoaktiva.

Dette vil låse opp kryptoutlån i fremvoksende markeder og andre steder der krypto kan styrke finansiell inkludering.

Likviditetstilbydere leverer kapital til Seniorpoolen. Protokollen tildeler automatisk seniorpuljen til seniortransjene til lånerpooler. Låntakere foreslår pools med vilkår som renten for støttespillerne å vurdere. Støttegivere leverer kapital til juniortransjene til Borrower Pools.

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på markedsekspertisen din, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du ville følt om å tape penger.

Digital Coin Price spår en positiv prisbane for GFI. Prognosen deres er som følger:

With the drawdowns of the @Caurisfinance, Stratos and Almavest Borrower Pools, the Goldfinch protocol has almost DOUBLED its active loans in the last week to $79M. pic.twitter.com/kH65dfPBgf

— Goldfinch (@goldfinch_fi) February 25, 2022