Du kan nå kjøpe Harmony, hovednettet med fokus på hastighet

Harmony, den 42. største mynten etter markedsverdi, er en av dagens største vinnere. Den har økt med mer enn 13 % de siste 24 timene. Vil den plassere seg blant topp 40 snart? Denne guiden forklarer funksjonene til Harmony, om det er en god investering, og de beste stedene å kjøpe Harmony nå.

Harmony er en blokkjedeplattform designet for å lette opprettelsen og bruken av desentraliserte applikasjoner (DApps). Nettverket tar sikte på å innovere måten desentraliserte applikasjoner fungerer på ved å fokusere på tilfeldig tilstandsdeling, som gjør det mulig å lage blokker på sekunder.

Med fokus på prosesseringshastighet og validering, har Harmony hovednett som mål å revolusjonere blokkoppretting. Ved å introdusere sharding-prosessen reduserte selskapet nodevalideringstiden betydelig.

For å sikre beskyttelse av noder og sikre valideringsprosessen, har Harmony Verifiable Random Function (VRF) blitt introdusert for objektivt og uforutsigbart shard-medlemskap. Dette betyr at noder og validatorer blir tildelt og tildelt på nytt på en randomisert måte.

Prosjektets Harmony Grants-program er et initiativ som har som mål å støtte innovasjon og tiltrekke utviklere til Harmony mainnett.

Svaret avhenger av risikoviljen din og økonomiske forhold. ONE er en risikabel og uforutsigbar ressurs. Ta deg tid til å undersøke og bestemme risikonivået du er villig til å akseptere før du investerer i Harmony.

De fleste prisprediksjonstjenester er positive til Harmony, som reverserte det meste av tapene (-24 %) påført den siste uken. GovCapital tror ONE vil handles for 0,532 dollar denne gangen neste år og stige til 2,7 dollar om fem år.

TradingBeasts anslår $0,4 per 1 ONE innen begynnelsen av neste år. Det høyeste den vil gå opp til innen utgangen av 2025 er $0,41.

DigitalCoin forventer en gjennomsnittspris på $0,44 i 2022, $0,52 i 2023, $0,67 i 2025 og $1,13 innen utgangen av 2028.

