Du kan nå kjøpe Immutable X, som har steget med 14 %

Immutable X, den første lag-to-skaleringsløsningen for NFT-er på Ethereum, er en av de sterkeste aktørene blant de 100 største myntene etter markedsverdi i dag. Den har steget imponerende 14 % i løpet av de siste 24 timene på nyheter om en kommende Binance-notering.

Hvis du vil vite mer om Immutable X, om det er en god investering, og de beste stedene å kjøpe IMX – dets opprinnelige token, har du kommet til rett sted.

Siden IMX er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe IMX ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe IMX akkurat nå:

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert IMX.

I følge Immutable X fjerner blokkjeden Ethereums begrensninger som lav skalerbarhet, dårlig brukeropplevelse, illikviditet og langsom utvikleropplevelse.

I stedet drar brukerne fordel av umiddelbar handel og massiv skalerbarhet mens de nyter null gassavgifter for preging og handel med NFT-er uten at det går på bekostning av bruker- eller aktivasikkerhet.

For å oppnå det, er Immutable X bygget med STARK zk-rollups, en teknologi som Vitalik Buterin anser Ethereum for å være "all-in på."

Takket være denne teknologien vil brukere kunne opprette og distribuere eiendeler som ERC-20 og ERC-721 tokens i massiv skala.

Chris Clay, spilldirektør for Gods Unchained, et prosjekt som allerede bygger på Immutable X, uttalte at Immutable X lar Gods Unchained implementere et nytt metasystem som tidligere var umulig.

På denne måten har Immutable X som mål å skape en opplevelse i verdensklasse for både brukere og utviklere.

IMX kan være en lukrativ investering, men ikke stol på spådommer. Tidligere eller nåværende posisjon er ingen garanti for fremtidig pris.

Wallet Investor mener IMX kan være et dårlig investeringsalternativ med høy risiko på ett års sikt. Prisen vil ikke øke, noe som resulterer i devaluering av enhver investering.

Digital Coin Price har det motsatte synet. De spår at den laveste prisen på Immutable X i fremtiden vil være rundt $17 og den høyeste prisen vil være rundt $18,71. I tillegg forutsier de at 1 IMX vil handles for $6 om ett år, som er nesten tre ganger dagens pris.

Show me Guild of Guardians assets are an excellent investment with conviction by pictures only. From Common to Legendary, EVERY GoG NFT has appreciated by multiple X's over and it's only the beginning #IMX 🎁$GoG ❤️ pic.twitter.com/R8LVEhitQJ

— Crypto Ninja (@NinjaTVFILM) January 4, 2022