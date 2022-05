Tokenet til Kyber Network steg 22 % i går og la ytterligere en tredjedel til verdien i dag, og testet høyder fra forrige uke på nytt. Hvordan vil prisen bevege seg?

Se ikke lenger enn denne korte artikkelen for alle detaljene om KNC: hva det er, om det er verdt å investere i, og de beste stedene å kjøpe KNC nå.

KNC er det opprinnelige tokenet til Kyber Network Crystal v2, som beskriver seg selv som det øverste multichain DeFi-likviditetssenteret. Det samler likviditet fra ulike kilder for å gi sikre og umiddelbare transaksjoner på enhver desentralisert applikasjon (DApp).

Hovedmålet er å gjøre det mulig for DEX-er, DeFi DApps og andre brukere å få tilgang til likviditetspooler som gir de beste prisene. Alle transaksjoner på dette nettverket skjer i kjeden, noe som betyr at enhver Ethereum-blokkutforsker enkelt kan verifisere dem.

Prosjekter kan bygge på toppen av Kyber for å bruke tjenestene deres, for eksempel likviditetsaggregering, øyeblikkelig oppgjør av tokens og en tilpassbar forretningsmodell.

KNC kan definitivt være verdt å investere i hvis timingen er riktig. Dessverre er dette ofte umulig å vite på forhånd. Enhver investeringsbeslutning bør ta hensyn til risikotoleransen din. Ikke ta noen prisspådommer for pålydende.

Digital Coin spår at KNC vil nå $3,99 i 2023 før den faller til $3,83 i 2024. I 2025 vil den sprette tilbake og nå $5,28. De spådde nok et fall til $4,83 i 2026 før de kommer seg tilbake til $6 i 2027.

