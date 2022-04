Du kan nå kjøpe LINA, som har steget over 50 %: her er hvor

LINA er symbolet til Linear Finance-protokollen, som betegner seg selv som den første krysskjedekompatible delta-en-aktivaprotokollen for å handle likvide eiendeler sømløst.

Protokollens team har oppnådd mange viktige milepæler nylig, og LINA har steget med mer enn 50 % som et resultat.

Denne korte guiden har alt du trenger å vite om Linear Network og dets mynt, inkludert om og hvor du skal kjøpe LINA hvis du velger det.

De beste stedene å kjøpe LINA nå

Siden LINA er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe LINA ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe LINA akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din LINA

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert LINA.

Hva er LINA?

Linear Network kan skape syntetiske eiendeler med ubegrenset likviditet. Prosjektet åpner tradisjonelle eiendeler som råvarer, forex, markedsindekser og andre tematiske sektorer for brukere av kryptovaluta ved å støtte opprettelsen av syntetiske eiendeltokens.

Protokollen består av ulike produkter som Linear.Buildr, en DApp som brukes til å administrere tokens ved å bruke Linear (LINA) og andre som sikkerhet. Børsen er spesielt laget for å muliggjøre handel med en rekke tokens med raske bekreftelsestider og robust sikkerhet.

LINA er et ERC-20-token bygget på Ethereum-nettverket hvis hovedformål er fellesskapsstyring av protokollen. Alle token-innehavere har tilgang til Linear DAO, slik at de kan stemme på forskjellige initiativer og forslag.

Bør jeg kjøpe LINA i dag?

LINA kan definitivt være verdt å investere i hvis timingen er riktig. Dessverre er dette ofte umulig å vite på forhånd. Enhver investeringsbeslutning bør ta hensyn til risikotoleransen din. Ikke ta noen prisspådommer for pålydende.

LINA prisprediksjon

Uptobrain siterer eksperter som sier at LINA vil fortsette å stige. Den er for tiden verdt rundt 3 cent, men eksperter spår at den vil ha nådd rundt 0,23 dollar innen utgangen av 2024.

LINA på sosiale medier