LooksRare er en fellesskapsfokusert NFT-markedsplass som aktivt belønner tradere og skapere for å delta. Hvis du vil vite mer om LooksRare og de beste stedene å kjøpe LooksRares opprinnelige token LOOKS, trenger du ikke lete lenger enn til denne guiden.

Topp steder å kjøpe LooksRare nå

Siden LOOKS er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe LOOKS ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe LOOKS akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din LOOKS

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert LOOKS.

Hva er LooksRare?

LooksRare er en NFT-markedsplass, der alle plattformhandelsavgiftene tjenes av LOOKS token-aktører. Dette er en belønningsmodell opprettet som direkte respons på den forrige generasjonen av NFT-markedsplasser hvis avgifter stort sett belønner en enkelt enhet.

Brukere tjener LOOKS-tokens ved å handle NFT-er på LooksRare, satse LOOKS (som også tjener WETH-avgifter) og mer.

LooksRares handelsopplevelse er intuitiv for erfarne NFT-handlere, samtidig som den gir nye og innovative funksjoner som tilbud over hele samlingen, umiddelbare royaltyutbetalinger for skapere og fleksible kjøp ved bruk av blandede tokens (WETH + ETH).

Bak den enkle brukeropplevelsen ligger en innovativ, modulær smart kontraktsdesign og en fullstack bygget fra grunnen av for skalerbarhet, sikkerhet og hastighet.

Bør jeg kjøpe LooksRare i dag?

Kryptovalutaer er svært volatile og investeringsbeslutninger tas best basert på individuell risikotoleranse. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

LooksRare prisprediksjon

Digital Coin Price er veldig bullish på LOOKS, og spår at prisen vil gå opp til $19,87 om 7 år. Den handles for øyeblikket for $4,75. Ved slutten av dette året spådde de at den vil ha gått opp til $6,49. I 2023 vil den handles for $7,72 og for $8,15 året etter det.

I 2025 vil 1 LOOKS være verdt $9,72, $9,03 i 2026, $13,45 i 2027 og $16,36 i 2028.

LooksRare på sosiale medier