Tokenet til Moss Carbon Credit handles for $14 og har steget mer enn 66% i løpet av de siste 24 timene. Hvis du vil vite hva MCO2 er, om det er verdt å investere i, og de beste stedene å kjøpe MCO2 nå, har du kommet til rett sted.

Siden MCO2 er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe MCO2 ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe MCO2 akkurat nå:

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert MCO2.

MOSS har som mål å fremme bevaring av miljøet gjennom en markedsløsning, som inkluderer demokratisering og utvikling av karbonkredittmarkedet gjennom MCO2-tokens.

For å få dette til kjøper MOSS karbonkreditter fra høykvalitets miljøprosjekter i Amazonasskogen (prosjekter som slipper ut, sertifiserer og selger kreditter) og som unngår eller fanger opp CO2-utslipp til atmosfæren.

Bedrifter og enkeltpersoner kan kjøpe disse kredittene på sin 100% digitale plattform, noe som gjør en historisk kompleks prosess enkel og gjennomsiktig ved bruk av blockchain. De er sertifisert av globale institusjoner, som VCS Standard, Social Carbon og CCB Standards.

Dette gir dem troverdighet og garanterer unngåelse av karbonutslipp. De er blokkjedekryptert for å sikre at ikke duplikatsalg forekommer. Kjøpere kan bruke kredittene til å nøytralisere karbonfotavtrykket.

Les minst flere prisanslag og gjør markedsundersøkelser før du forplikter deg til en investering i MCO2. Selv om saken er god, er det ingen garanti for at verdien av tokenet vil fortsette å stige.

Digital Coin Price er veldig bullish på Moss Carbon Credit. De spår at lavest mulig pris på MCO2 i fremtiden vil være $55,61. Det kan gå opp til maksimalt $61,5. Prisen på 1 MCO2 kan gå opp til rundt $24,4 på 1 år.

