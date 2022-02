MetisDAO betegner seg selv som en protokoll som løser Ethereums seks største utfordringer: hastighet, sikkerhet, enkelhet, lagring, sikkerhet og skalerbarhet.

Hvis du vil vite detaljene rundt MetisDAO, om det ville være en verdifull investering, og de beste stedene å kjøpe MetisDAO i dag, har du kommet til rett sted.

Siden METIS er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe METIS ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe METIS akkurat nå:

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert METIS.

Protokollen utvikler Metis Rollup, et brukervennlig, svært skalerbart, rimelig og fullt funksjonelt Layer 2-rammeverk for å fullt ut støtte applikasjons- og forretningsmigreringen fra Web 2.0 til Web 3.0.

Den skalerbare protokollen støtter et bredt spekter av brukstilfeller, inkludert NFT-plattformer, desentraliserte Reddit-lignende sosiale plattformer, åpen kildekode-utviklerfellesskap, influencer-fellesskap, spillfellesskap, frilanser-fellesskap, DEX-handel og mye mer.

Metis integrerer rammeverket Decentralized Autonomous Company (DAC) i sin Layer 2-infrastruktur, en differensierende faktor som gjør det enkelt for utviklere og fellesskapsledere å bygge sine applikasjoner og fellesskap.

Metis' mål er å gjøre det enkelt å bygge dApps og DACer på plattformen. Selv nye blokkjede-nybegynnere kan få det til å skje i løpet av få minutter.

MetisDAO kan være en lukrativ investering, men du bør ikke bruke mer på den enn du har råd til å tape fordi den kan reversere gevinstene raskt.

Digital Coin Price spår at MetisDAO vil nå $170,63 innen slutten av året og nå $190,44 i 2023. I 2024 vil 1 METIS være verdt $226,86 og $265 året etter.

I 2026 vil 1 METIS handles for $244,59 og for $343 det neste året. I 2028 vil det gå opp helt til $455. I 2029 vil den bytte eier for $522,66.

