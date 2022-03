Live Moonbeam-prisen i dag er $2,92 med et 24-timers handelsvolum på $177,5 millioner. Vil den bryte $3 snart? Denne korte guiden prøver å svare på det spørsmålet. Vi forklarer hva Moonbeam er, om det er verdt å kjøpe, og de beste stedene å kjøpe Moonbeam.

De beste stedene å kjøpe Moonbeam nå

Siden GLMR er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe GLMR ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe GLMR akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din GLMR

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert GLMR.

Hva er Moonbeam?

Moonbeam er en Ethereum-kompatibel smart kontrakt parachain på Polkadot. Den gjør det enkelt å bruke populære Ethereum-utviklerverktøy for å bygge eller omdistribuere Solidity-prosjekter i et Substrate-basert miljø.

Moonbeam er mye mer enn bare en EVM-implementering: det er en høyt spesialisert parakjede som gjenspeiler Ethereums Web3 RPC, kontoer, nøkler, abonnementer, logger og mer.

Moonbeam-plattformen utvider det grunnleggende Ethereum-funksjonssettet med tilleggsfunksjoner som styring på kjeden, staking og integrasjoner på tvers av kjeder.

Utviklere kan bruke eksisterende Solidity smarte kontrakter med en gang, uten behov for å omskrive eller rekonfigurere. De kan koble sammen populære verktøy som MetaMask, Hardhat, Waffle, Remix og Truffle via et komplett sett med Web3 RPC-endepunkter.

De kan bruke velkjente Javascript-biblioteker som Web3.Js eller Ethers.Js og benytte seg av integrasjoner på Polkadot ved å bruke eksisterende orakler, broer, lommebøker og andre verktøy som allerede bygger på Moonbeam.

Moonbeam gir integrasjon og tilkobling mellom Polkadot parakjeder så vel som med andre kjeder som Ethereum og Bitcoin via broer.

Bør jeg kjøpe Moonbeam i dag?

Moonbeam kan definitivt være verdt å investere i hvis timingen er riktig. Dessverre er dette ofte umulig å vite på forhånd. Enhver investeringsbeslutning bør ta hensyn til risikotoleransen din. Ikke ta noen prisspådommer for pålydende.

Moonbeam prisprediksjon

Digital Coin Price tror prisen på Moonbeam vil fortsette å vokse. I år vil den nå minst $3,60, men den kan gå opp til $4,06. Neste år vil den handles for $4,35 i gjennomsnitt.

I 2024 vil den være verdt minst $3,59 eller gå opp til $4,77, handles for $4 i gjennomsnitt. Moonbeam vil bryte $5 i 2025. Den laveste mulige prisen i 2025 er $5,03.

