Løsningene utviklet av Multichain, som bruker MULTI som sin opprinnelige krypto, lar nesten alle blokkjeder fungere sammen. Tokenet går skyhøyt på nyheter om en rekke positive utviklinger og hadde lagt 43% til verdien på pressetidspunktet.

Se ikke lenger enn denne korte artikkelen for alle detaljene om MULTI: hva det er, om det er verdt å investere, og de beste stedene å kjøpe MULTI nå.

Siden MULTI er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe MULTI ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe MULTI akkurat nå:

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert MULTI.

MULTI går skyhøyt på nyheter om at den nå støtter totalt 41 blokkjeder og i underkant av 2000 tokens. Dens ruterprotokoll for krysskjeder støtter krysskjeder mellom Ethereum, BSC, Fantom, Arbitrum, Polygon, Avax, Moonbeam, Bitcoin, Litecoin, Polkadot, Cosmos, Terra, Solana og mer.

Multichain er en infrastruktur for interoperabilitet av eiendeler i kjeden, tenkt å være den ultimate ruteren for Web3. Omdøpt fra Anyswap, tar den sikte på å betjene behovene til forskjellige blokkjeder slik at de blir interoperable.

Multichain betegner seg selv som en rask, sikker, rimelig og pålitelig måte å utveksle data og verdi og utøve kontroll mellom kjedene.

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på markedsekspertisen din, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du vil føle dersom du taper penger.

Tech News Leader spår at Multichain kan gå opp til $17,58 på ett år og $58,28 på 5 år, og bryte $400 på et tiår.

Digital Coin Price er langt mer bullish, og spår en økning til $31,19 innen utgangen av dette året. I 2023 spådde de at det vil handles for minimum $29,09. den kan nå $35,04. Den vil være i området $27 – $37 i 2024.

