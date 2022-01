Numeraire er en Ethereum-basert plattform som lar utviklere og dataforskere eksperimentere og lage maskinlæringsmodeller med forbedret pålitelighet. Den har lagt til 38 % til verdien i dag.

Hvis du vil ha flere detaljer om Numeraire, for eksempel om det er verdt å investere og de beste stedene å kjøpe Numeraire, har du kommet til rett sted.

Numeraire er en plattform som ønsker å bringe desentralisering til datavitenskapsfeltet og la utviklere konkurrere om å lage effektive prediksjonsmodeller for maskinlæring.

Det er plattformen og symbolet til Numerai, som hevder å være det første hedgefondet som lanserer en kryptovaluta på markedet. Numerai er unik ved at den er avhengig av data og spådommer produsert av turneringsdeltakere for å delta i aksjemarkedet.

Numerai og Numeraire-tokenet er unike når det gjelder ideen bak deres opprettelse. NMR-tokenet tildeles dataforskere hvis modeller presterer godt i Numerai-turneringen. Tokenets verdi øker ettersom flere deltar i turneringen og begynner å konkurrere.

Vi anbefaler å utforske plattformen og hedgefondet bak. Mens de fleste analytikere har positive forventninger, må du ta alle prisspådommer med en klype salt.

På slutten av 2027 spår de at Numeraire vil handles for $74,50.

