Live OKB-prisen i dag er $33 med et 24-timers handelsvolum på $412 millioner. OKB er opp 4 % de siste 24 timene. Du trenger ikke å lete lenger enn til denne guiden for å finne ut alt om OKB, inkludert hva det er, om det kan være en lønnsom investering, og om du bør kjøpe nå.

De beste stedene å kjøpe OKB nå

Siden OKB er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe OKB ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe OKB akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din OKB

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert OKB.

Hva er OKB?

OKB er en kryptovaluta utgitt av OK Blockchain Foundation og den maltesiske kryptobørsen, OKEx. Børsen er en av de største i verden og rangerer for tiden på tredjeplass i likviditet, fjerde i handelsvolum, og tilbyr et bredt utvalg. OKEx ligner i mange aspekter kryptovalutautvekslingsgiganten Binance, men det er noen få viktige forskjeller. OKEx-plattformen har sin egen utvinningstjeneste i skyen, og selskapet har en mer fokusert rekkevidde når det gjelder å tilby opsjonshandel for brukere. I mellomtiden streber Binance etter å tilby et bredt spekter av kryptotjenester globalt.

Bør jeg kjøpe OKB i dag?

OKB kan være en lønnsom investering, men ta alle råd med forsiktighet og invester aldri mer enn du har råd til å tape.

OKB-prisprediksjon

Wallet Investor spår at OKB-prisen kan gå opp til $43 på ett år, noe som gjør det til en lønnsom investering med et inntektspotensial på +31 % på ett år. Om fem år kan OKB være verdt så mye som $106.

