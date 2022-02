Du kan nå kjøpe OOKI, som har steget 85 % i dag: her er hvor

OOKI stiger på nyheter om blant annet en Binance-notering. Du trenger ikke mer enn denne artikkelen hvis du vil vite hva OOKI er, om det er en god investering, og de beste stedene å kjøpe nå.

De beste stedene å kjøpe OOKI nå

Siden OOKI er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe OOKI ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe OOKI akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din OOKI

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert OOKI.

Hva er OOKI?

Ooki er en desentralisert protokoll for marginhandel, lån, utlån og innsats som gjør det mulig å bygge dApps for långivere, låntakere og handelsmenn for å samhandle med den mest fleksible desentraliserte finansprotokollen på flere blokkjeder.

Ooki er et fullstendig desentralisert, fellesskapsdrevet prosjekt, styrt av fellesskapets stemme for alle større endringer i protokollen. Tokenet lar Ooki-fellesskapet styre protokollen gjennom å sette ut OOKI-token og stemme i Ooki DAO.

OOKI-tokenholdere mottar en del av protokollinntektene. 50 % av gebyrene generert av protokollen distribueres til OOKI-aktører. De resterende 50 % av gebyrene tildeles forsikringsfondet og Ooki-kassen.

Bør jeg kjøpe OOKI i dag?

Studer markedet og les prisspådommer før du forplikter deg til en investering i OOKI. Verdiøkningen kan tapes når som helst.

OOKI prisprediksjon

Digital Coin Price er bullish på OOKI. Det handles for øyeblikket for $0,024 og de spår at det vil stige til $0,03 innen slutten av året. Den vil nå $0,04 i 2024 og $0,05 i 2025. I 2026 vil den falle tilbake til $0,046, men den vil gå opp til $0,06 året etter.

I 2028 vil 1 OOKI handles for $0,087 og for $0,105 neste år.

