Ripple opplever en positiv utvikling rundt SEC-søksmålet. Dette er absolutt gode nyheter.

Denne guiden har alt du trenger å vite om Ripple: hva det er, om det er en verdifull investering, og de beste stedene å kjøpe Ripple i dag.

Vi starter med forskjellen mellom XRP, Ripple og RippleNet. XRP er valutaen som brukes på RippleNet, en digital betalingsplattform som kjører på toppen av XRP Ledger, en distribuert reskontrodatabase.

Ripple driver RippleNet, mens XRP Ledger er en åpen kildekode og ikke basert på blokkjede. RippleNet er et RTGS (sanntids bruttooppgjør) system som tar sikte på å muliggjøre umiddelbare pengetransaksjoner globalt. Du kan bruke hvilken som helst valuta i systemet.

Ripple opprettet XRP som et raskere, billigere og mer skalerbart betalingsalternativ. XRP-fellesskapet vedlikeholder hovedboken, som behandler transaksjoner hvert fjerde sekund i gjennomsnitt.

Transaksjoner behandles når validatornoder kommer til enighet om gyldigheten og rekkefølgen til XRP-transaksjoner, i motsetning til Bitcoins bevis-på-arbeid-mekanisme. Hvem som helst kan være en Ripple-validator.

Ripple-okser holder pusten for å få slutt på søksmålet, noe som vil bety at prisen vil skyte gjennom taket. Og det ser ut som dette er i sikte.

Dommer Analisa Torres beordret frigjøring av flere tidligere utilgjengelige dokumenter og ga Ripple tillatelse til å svare på et SEC-memorandum. Dette er bullish nyheter. Ifølge advokat Jeremy Hogan vil det fremskynde prosessen kraftig.

På den annen side var det ingen som forventet at Ripples søksmål skulle vare så lenge. Det startet i desember 2020.

Uavhengig av utfallet, forventer CoinPriceForecast at Ripple vil bryte $1 i år. De spår en årssluttverdi på 1,07 dollar. Digital Coin er enig. De spår 1,09 dollar innen utgangen av 2022.

