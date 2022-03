Populariteten til Stellar har økt helt siden en token-forbrenning for to dager siden. Den 30. største mynten etter markedsverdi har oppnådd en ukentlig økning på rundt 4 %.

Du trenger ikke mer enn denne korte artikkelen for å få detaljene om Stellar, for eksempel om det er verdt å kjøpe, og de beste stedene å kjøpe Stellar nå.

Stellar er et åpent nettverk som gjør at penger kan flyttes og lagres. Da Stellar ble utgitt i juli 2014, var et av målene å øke finansiell inkludering ved å nå de i verden som står utenfor banksystemet.

Like etterpå ble prioriteringene endret til å hjelpe finansielle firmaer med å få kontakt med hverandre gjennom blokkjedeteknologi.

Nettverkets opprinnelige token, lumen, fungerer som en bro som gjør det rimeligere å handle eiendeler på tvers av landegrensene. Alt dette har som mål å utfordre eksisterende betalingsleverandører, som ofte tar høye gebyrer for lignende tjenester.

Stellar var opprinnelig basert på Ripple Labs-protokollen. Blokkjeden ble opprettet som et resultat av hard gaffel, og koden ble deretter skrevet om.

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på markedsekspertisen din, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du ville følt om å tape penger.

Stellar skiftet hender for rundt $0,17 i skrivende stund. Digital Coin Price anslår at 1 XML vil handles for 0,24 dollar i gjennomsnitt i år og 0,34 dollar i 2025. Innen 2030 kan den nå i snitt 0,80 dollar.

Prisce Prediction er litt mer bullish, og spår mynten til et gjennomsnitt på $0,26 i 2022. Dens langsiktige prediksjon er imidlertid ganske optimistisk. De spår en gjennomsnittspris på $0,74 i 2025 og $5,11 i 2030.

$XLM 4H chart

The most relevant resistances, signals, and moves during the next coming days.

A break-out of the descending resistance, that goes back to Nov 2021, and reclaim of $.206 will trigger move toward $.25, with stop-loss on the chart. #XLM #Stellar #Lumens #XRP #Bitcoin pic.twitter.com/tShn1Fy1Ee

— STΞLLΞR TRADING (@STELLAR_trading) March 13, 2022