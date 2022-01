Du kan nå kjøpe Tectonic, den hotteste mynten på markedet

Tectonic er en desentralisert pengemarkedsprotokoll som lar brukere delta som likviditetsleverandører eller låntakere. Den begynte å stige etter en Crypto.com-notering i begynnelsen av denne måneden.

Den er også steget mye i dag, etter å ha lagt 29 % til verdien på 24 timer. Du trenger ikke å lete lenger enn til denne korte, men informative artikkelen for å finne ut hvor de beste stedene å kjøpe Tectonic nå er.

Tectonic er en protokoll der leverandører gir likviditet til markedet for å tjene en passiv inntekt, mens låntakere er i stand til å låne likviditet på en måte med oversikkerhet.

Tectonics protokolldesign og arkitektur refererer til Compound, en velprøvd og revidert protokoll. Den er supplert med et attraktivt insentivprogram drevet av $TONIC, det opprinnelige symbolet til Tectonic-protokollen.

Oppsummert har Tectonic-protokollen som mål å gi sikre og sømløse pengemarkedsfunksjoner for kryptovalutaer, noe som muliggjør flere brukstilfeller for brukerne.

Investorer kan generere ytterligere avkastning fra renter ved å levere eiendeler til protokollen uten å aktivt administrere eiendelene sine.

Traders kan låne visse kryptovalutaer for å utnytte deres kortsiktige endringer eller gi maksimale muligheter.

Brukere kan få tilgang til andre kryptovalutaer for flere formål uten å måtte likvidere sine opprinnelige eiendeler.

Tech News Leader spår at Tectonic kan nå $0,00000150 på ett år, som er mer enn det dobbelte av dagens pris. Den vil være verdt $0,00000421 om 5 år og $0,00002595 om 10.

