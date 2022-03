Du kan nå kjøpe ukrainske Waves: her er hvor

Waves er en flerbruks blokkjedeplattform laget av den ukrainskfødte forskeren Alexander Ivanov, også kjent som Sasha Ivanov. I det som kan være et show av støtte til Ukraina, skyter tokenet i været. Det har ført til nesten 40 % oppgang i verdien.

Hvis du vil vite mer om Waves, om det er verdt å kjøpe, og de beste stedene å kjøpe Waves, har du kommet til rett sted.

De beste stedene å kjøpe Waves nå

Siden WAVES er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe WAVES ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe WAVES akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din WAVES

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert WAVES.

Hva er Waves?

Waves støtter ulike brukstilfeller, inkludert desentraliserte applikasjoner (DApps) og smarte kontrakter. Lansert etter en av bransjens tidligste ICO-er, siktet den i utgangspunktet på å forbedre de første blokkjedeplattformene ved å øke hastigheten, nytten og brukervennligheten.

Plattformen har gjennomgått ulike endringer og lagt til nye spin-off-funksjoner for å bygge videre på den opprinnelige designen. Waves' opprinnelige token er et forsyningstoken som ikke er begrenset og som brukes for standardbetalinger som blokkbelønninger.

Fra begynnelsen hadde Waves som mål å appellere til potensielle bedriftskunder som ønsker å bruke blokkjede for å forbedre prosesser eller lage nye tjenester. Da den ble lansert, sørget den for at hastigheter og brukervennlighet overgikk konkurrentenes.

Bør jeg kjøpe Waves i dag?

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på markedsekspertisen din, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du ville følt det dersom du taper penger.

Waves prisprediksjon

Price Prediction er bullish på Waves. De spår at Waves kan gå opp til $19,75 i år med en gjennomsnittlig handelspris på $17,26. I 2023 vil den være verdt minst $23, og prisen kan nå $28,84.

Året etter vil 1 WAVES handles for $32,52 som minimum. Det høyeste den kan gå opp til er $39,39. Prisen på 1 WAVES forventes å nå minst $45,76 i 2025.

