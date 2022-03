ECOMI (OMI) er opp 20 % fra to ukers laveste nivå

ECOMI (OMI) ser ut til å ta seg kraftig tilbake etter å ha nådd to ukers laveste nivå i begynnelsen av forrige uke. Dette kommer selv om markedet fortsetter å se økt volatilitet over hele linja. Men hvor langt kan prisen egentlig gå? Her er noen høydepunkter:

ECOMI (OMI) har rapportert en økning på nesten 20 % siden den nådde to ukers laveste nivå siste tirsdag

Mynten er også over 25- og 50-dagers glidende gjennomsnitt.

På pressetidspunktet handlet ECOMI (OMI) til $0,004253, ned rundt 5% for dagen.

Datakilde: Tradingview

ECOMI (OMI) – Prisprediksjon og analyse

Den kraftige oppgangen vi har sett de siste to ukene ser ut til å ha presset ECOMI (OMI) inn i bullish territorium. For det første handler mynten nå godt over sine 25- og 50-dagers enkle glidende gjennomsnitt. Dette kan tyde på at vi kan se et bullish utbrudd i dagene fremover.

Dessuten er MACD nå over den nøytrale sonen, noe som tyder på at kursmomentumet stiger. Imidlertid vil ECOMI (OMI) måtte overvinne en svært avgjørende overheadmotstand på $0,48. Selv om dette ikke er umulig, har mynten blitt avvist i den sonen flere ganger.

Og når du vurderer volatiliteten i markedet akkurat nå, er nedsiderisikoen rett og slett enorm. Men den bullish justeringen vi har sett kan gi ECOMI (OMI) et ytterligere forsprang på lang sikt.

Er ECOMI (OMI) en god ressurs?

Basert i Singapore, fokuserer ECOMI (OMI) på digitale samleobjekter. Tenk på det som den ultimate NFT-plattformen. Prosjektet driver også markedsplassen VeVe NFT, hvor brukere kan kjøpe og selge samleobjekter.

Med NFT-er som nå forventes å vokse ytterligere i årene fremover, vil ECOMI (OMI) vokse med dem. Derfor er det mye potensiale her for langsiktige investorer til å oppnå god avkastning.