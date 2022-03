Med tusenvis og tusenvis av kryptovalutaer som eksisterer for tiden, kan det være lett å gå seg vill i mengden. Mysten Labs sitt første produkt er en av disse. Det første jeg la merke til var teamet – oppstarten ble grunnlagt av fire tidligere Facebook-ingeniører.

Universitetet på Facebook

Novi er den digitale lommebok-appen som ble lansert av Facebook i fjor. Ved utgivelsen i oktober i fjor steg Facebook-aksjen 4,2 %. Visjonen er ambisiøs – for det første forventes den å utfordre i pengeoverføringssektoren, men med planer om å bli integrert i Messenger og WhatsApp, er det noen som kan gjette hvor den vil gå.

Imidlertid er kryptoingeniører en morsom gjeng; de er aldri redde for å gå mot strømmen. Fire ingeniører som jobbet sammen i Novi-divisjonen eksemplifiserte dette, da de hoppet av skipet for å realisere sin egen krypto-oppstart – Mysten Labs.

I oktober i fjor samlet oppstarten inn 36 millioner dollar i en finansieringsrunde ledet av Andreessen Horowitz. En av de fire grunnleggerne var Evan Cheng, direktør for forskning og utvikling ved Novis finansielle produkter-enhet.

"Vi har drømt om å gjøre noe sammen i lang tid," sa Cheng til CNBC i et intervju i fjor. "Vi bygger infrastruktur som, basert på vår tidligere forskning, vil overvinne mange begrensninger."

Sui

I dag kunngjorde Mysten Labs sitt første produkt – et Layer 1-prosjekt, med tittelen Sui, som vil takle noen av kryptos største problemer.

"Sui er den første desentraliserte blokkjedeplattformen for den pulserende aktivaøkonomien med høy gjennomstrømning, lav ventetid og en aktivaorientert programmeringsmodell drevet av Move", heter det i pressemeldingen. "Det er en høyytelses, horisontalt skalerbar blokkjede uten teoretiske begrensninger som bruker ekstremt lave beregningsressurser per transaksjon. Den er designet fra grunnen av for å forenkle umiddelbare oppgjør, og levere den høye gjennomstrømningen, lave ventetiden og de lave kostnadene som trengs for å drive applikasjoner for milliarder av brukere.

Uten tvil treffer Sui spikeren på hodet. Påstanden om "ingen teoretiske grenser" er veldig bemerkelsesverdig, gitt alt fokuset på beregningsressurser og mangel på skalerbarhet når det gjelder krypto. Dette er kilden til mange kryptoers største hodepine og disse problemene har vært vanskelige å løse for den unge industrien. Utgivelsen hevder videre at Sui vil ha "horisontal skalerbarhet for å opprettholde lave gassavgifter og høy transaksjonsbehandlingskapasitet utover eldre betalingsskinner som VISA og SWIFT".

Ethereum

Ethereum har selvfølgelig sin del av problemene. Som som du kan se fra grafen nedenfor fra Defi Llama, har Ethereums TVL falt drastisk. Sui-teamet kritiserer videre Ethereums problemer med skalerbarhet, høye gassavgifter og også nedgangen i NFT-markedet. For å være ærlig er det vanskelig å argumentere mot disse punktene, ettersom Ethereums dominans definitivt har vaklet. Men med ETH 2.0 som tilsynelatende nærmer seg, er håpet at det vil forbedre seg. For nå er imidlertid konkurransen sunn, og Sui tar sikte på tronen. Ethereums fall i TVL-dominans, per Defi Llama

Bruksområder

Omfanget av Sui er absolutt ikke snevert. Utgivelsen berører flere av kryptos største bruksområder

Implementeringen av ordrebøker med lav latens og sentralgrense i kjeden med redusert glidning og ingen varige tap – gir optimalisert mekanikk til handelsmenn

Tilrettelegging for grupperte airdrops til millioner av mennesker i en enkelt, lavkosttransaksjon

Utviklingen av rikere interaksjoner i spillet, inkludert utstyrsutforming, karakterutjevning og kamprekord lagret på kjeden

Skapereide desentraliserte sosiale medier-nettverk spesialbygd for å levere personvern, eierskap og interoperabilitet

Evnen til sømløst å levere innhold på tvers av desentraliserte nettverk

Desentralisert lagring og on-chain orakler

"Vi har bare skrapet på overflaten av det som er mulig i Web 3.0," fortsatte Cheng. "Manglende infrastruktur har hemmet utviklingen over hele plassen – fra DeFi til spill og NFT-er. Med Sui vil vi gi byggere og samlere mulighet til å låse opp en verden som tidligere ikke var tilgjengelig."

Tanker

Dette blir et spennende prosjekt å følge. Teamet har helt rett med hensyn til Ethereums problemer, og muligheten er tilstede for at et prosjekt kan lage støy – det er helt udiskuterbart. Men som nevnt ovenfor, det som skiller Sui fra mengden er teamet bak.

Pressemeldingen inkluderer også strålende anmeldelser fra skaperne av Pranzerdogs, et Solana NFT-spillprosjekt, samt SoWork, byggerne av Workplace Metaverse.

Ut fra bare overfladisk lesning, er det vanskelig å spekulere videre når det gjelder Sui på dette tidspunktet, spesielt gitt bransjens flyktige natur. Men det er sjelden at en kryptovaluta på dette stadiet av livet utløser like mye intriger som Sui. Jeg er spent på å følge reisen deres.