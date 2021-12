Eksperter spår at Bitcoin vil nå 100 000 $ – men når?

Mange Bitcoin-eksperter spår at kryptoen vil nå $100 000 i løpet av den nærmeste tiden. Men mange er også uenige om når akkurat dette vil skje. Den store mynten har opplevd massiv motvind i år.

Bitcoin nådde sin all-time high forrige måned etter å ha blitt handlet for godt over $68.000. Imidlertid varte stigningen ikke lenge og siden begynnelsen av desember, har Bitcoin falt til $46.000. Men med tanke på at BTC startet året på $30.000, har kryptovaluten steget mer enn mange andre eiendeler. Men kan Bitcoin virkelig nå $100 000?

Bitcoins bullish sentiment

Konservative analytikere hos Fidelity Investments ser at kursmålet på 100 000 dollar nås innen 2023. Men optimistiske spådommer ser at dette kommer ganske tidligere. Faktisk spår noen til og med at kryptoen vil nå $100 000 i Q1 2022. Mye av denne veksten forventes å være drevet av solid organisk etterspørsel. Bullish-analytikere ved Token Metrics mener at valutaen vil nå $75 000 ved årsskiftet.

Datakilde: Tradingview.com

Parallax Digital, et markedsførings- og konsulentfirma for digitale aktiva, ser at valuten vil nå $307 000 innen oktober 2021. Dette er den mest bullish spådommen av dem alle. Analytikere ved Parallax hevder at inflasjonspress forårsaket av COVID 19-pandemien og forsyningskjedekrisen vil presse flere investorer mot kryptovaluta. Så her er en forventet tidslinje for hendelser basert på disse spådommene:

Bitcoin starter året på $30 000

Nådde et rekordhøyt nivå på $60 000 i september 2021

Øker til $75 000 ved årsskiftet og går videre til $100 000 i Q1 2022

Kortsiktig volatilitet er fortsatt en bekymring

Til tross for disse bullish spådommene, forventes den kortsiktige volatiliteten til Bitcoin å forbli en stor bekymring for investorer. Analytikere mener dette vil fortsette på kort sikt.

Trusselen om potensiell regulering forblir også en risikofaktor. Analytikere sier imidlertid at hvis kryptoen faktisk når $100 000, vil det utløse et "euforisk" løp som kan sende kryptoen til utrolige høyder.