Bitcoins pris falt under $30 000 denne uken. På grunn av dette fallet så El Salvador muligheten til å kjøpe på dippen. Landets president viser i tillegg til dette kjøpet frem den nye planen til Bitcoin City – en by, ved foten av en vulkan, fullstendig viet til bitcoin.

El Salvador, det søramerikanske landet kjent som den første Bitcoin-nasjonen, uttalte nylig at de utnyttet denne nedgangen i Bitcoins pris. Mer spesifikt kunngjorde landet at det hadde anskaffet 500 BTC til en gjennomsnittlig pris på $30 744 per mynt, med en total verdi på omtrent $15,4 millioner. Dette bringer det totale kjøpet av landet til rundt 2000 bitcoins.

El Salvador går for DCA

Hele kryptovalutamarkedet har vært i rødt denne uken, med alle tokens ned mer enn 10 prosent. Markedet fortsetter å falle etter Federal Reserves politiske kunngjøring forrige uke. I tillegg ble Bitcoin godkjent som en lovlig valuta i det latinamerikanske landet, en beslutning som Det internasjonale pengefondet (IMF) og andre internasjonale organisasjoner har frarådet.

Arbeidet med å stoppe bølgen av økende inflasjon i El Salvador begynte i september 2021 med innføringen av BTC som lovlige penger. Da kongens mynt ble lovlige penger i nasjonen, skaffet den seg en betydelig del av den mest verdifulle kryptovaluta-eiendelen. Når det gjelder å skaffe seg Bitcoin, tar El Salvador en «buy the dip»-tilnærming. Når prisen på Bitcoin faller, erklærer presidenten at ytterligere Bitcoin vil bli lagt til landets reservevalutafond.

Siden El Salvador tok i bruk BTC som lovlig betalingsmiddel, er det landets hittil billigste kjøp. Bukele mener at «noen gutter selger veldig billig», noe som støtter hans langsiktige mål om utbredt Bitcoin-adopsjon i lys av dagens markedssalg.

El Salvador er fullt forpliktet til Bitcoin

Landets beslutning om å ta i bruk BTC som offisiell valuta er ikke det eneste trekket landet har kommet med for å øke landets økonomi. President Bukele har tidligere antydet at målet hans er å gjøre El Salvador til den mest Bitcoin-vennlige nasjonen.

Det ble også nylig kunngjort at landet gjør seg klar til å lansere sine svært etterlengtede Bitcoin Volcanic obligasjoner. Pengene som ble generert fra obligasjonene skulle brukes til å bygge verdens første Bitcoin-by. Utgivelsesdatoen for obligasjonene har imidlertid allerede blitt utsatt en rekke ganger.

El Salvador godtar ikke Bitcoin (ennå)

Det er også uheldig for presidenten at innbyggerne i El Salvador ikke liker å bytte til Bitcoin og bruke Chivo-lommeboken. For noen uker siden kom nyheten om at 60 prosent av landets innbyggere har droppet Chivo-lommeboken etter å ha mottatt gratis $30 ved registrering.

I tillegg haster ikke selskaper som opererer i El Salvador med å akseptere Bitcoin, med bare 20 prosent av alle selskaper som tilbyr betalinger i Bitcoin for øyeblikket. Etter sigende er det til og med selskaper som tidligere har akseptert BTC, som nå har sluttet å gjøre det og gått tilbake til det grunnleggende.

Selv når det kommer til skatter er det ingen storm ennå. Bare 5 prosent av alle innbyggere i El Salvador har valgt å betale skatten ved hjelp av Chivo-lommeboken.

Den lave adopsjonsraten er mest sannsynlig relatert til den flyktige naturen til Bitcoin, kombinert med den tekniske kompleksiteten ved å bruke Chivo-lommeboken. Særlig eldre mennesker har problemer med å bruke den.

Bitcoin City

Presidenten la ut noen bilder av Bitcoin City på Instagram. Dette blir en by bygget rett ved siden av en vulkan. Målet med dette er å kjøre den helt på bitcoin og få energien for det meste fra vulkanen.

Før vi viser disse bildene, la oss ta en titt på planene som ble delt 21. november. I dette ser vi formen på byen og fasilitetene som Bitcoin City vil inneholde.

Bukele anslo at hele prosjektet ville koste rundt 300 000 bitcoins. Med den daværende bitcoin-kursen – noen dager etter den forrige all-time high – var det slurvete 15,3 milliarder euro. For øyeblikket er den prisen rundt 9 milliarder euro.

Dette er, til tross for prisfallet, fortsatt et høyt beløp. For å finansiere dette vil det bli utstedt bitcoin-obligasjoner, hvorav inntektene går til dette prosjektet. Halvparten av dette brukes til gruveinfrastruktur og den andre halvparten til å kjøpe og lagre bitcoin. For de interesserte; disse obligasjonene forventes i september.

Hvordan ser planene ut?

På bildet som Bukele delte ser vi en modell av byen. Det er en slags sirkel med en stor bitcoin-firkant i midten. Til tross for fallende bitcoin-pris deler han gjerne dette. «Bitcoin City ser vakkert ut. Og flyplassen også,» sa presidenten på sin Instagram-side.

Så det er også mulig å fly til Bitcoin City. Den offisielle sluttdatoen er ennå ikke offentliggjort. På bildene i meldingen ser vi blant annet en slags stadion og andre bygninger som skal dekke byen.

President Bukele viser seg frem på Twitter

Så El Salvador har nylig fylt opp sine Bitcoin-reserver ved å kjøpe 500 BTC for en pris rundt $30 000. Dette kjøpet har allerede gjort landet i stand til å tjene penger, og landets president har ikke nølt med å vise det frem på Twitter-kontoen sin.

I følge Twitter-innlegget har landets saldo hoppet til 1 million dollar på bare 11 timer, rett etter kjøp av Bitcoins. Mens president Bukele skryter av den vellykkede avtalen, har Twitter-brukere rapportert at landet har tapt svimlende 20 millioner dollar på grunn av den gjennomsnittlige kjøpesummen på rundt 45 000 dollar. Bukele sa på Twitter:

«Jeg kunne selge disse myntene akkurat nå og tjene nesten en million dollar på bare 11 timer, men selvfølgelig ikke.»

Fordi den gjennomsnittlige kjøpsprisen på Bitcoin er høy, går El Salvador først inn i de grønne tallene når prisen på den største kryptovalutaen har steget med rundt 40 %. I september begynte landet å kjøpe Bitcoin da BTC handlet for rundt 50 000 dollar.