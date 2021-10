El Salvadors president offentliggjorde på lørdag planene om å bruke profitten fra Bitcoin til å bygge et dyrehospital

El Salvadors president Nayib Bukele kunngjorde i en Twitter-tråd denne helgen at den ferske Bitcoin-profitten kommer til å brukes til å finansiere et veterinærprosjekt. Bitcoin klarte igjen å oppnå en markedsverdi på $1 billion etter at prisen i forrige uke klatret over $55 000. El Salvador utmerket seg som en av de større vinnerne i dette scenarioet da landets Bitcoinfond este.

President Bukele fortalte at landet har tjent omtrent $4 millioner i profitt som følge av den ferske prisoppgangen. Han la til at dette beløpet skal brukes for å bygge et dyrehospital i landet. Han påpekte også at det søramerikanske landet ikke kommer til å faktisk selge noen Bitcoin for å bygge dyrehospitalet.

«Forresten, vi kommer ikke til å selge noen #BTC, vi bruker USD-delen av fondet siden BTC-delen nå er verdt mer enn den var da fondet ble etablert. Dyrehospitalet kommer sannsynligvis til å øke i verdi sammenlignet med USD. #BTC, derimot, er en deflatorisk valuta,» skrev han.

Presidenten oppga også ytterligere detaljer om det foreslåtte prosjektet, og fortalte at det kommer til å være i stand til å håndtere 128 akuttsaker, 64 operasjoner, 32 røntgenundersøkelser og 384 konsultasjoner hver dag. Prosjektet blir ett av de første, store prosjektene som følge av El Salvadors Bitcoin-avgjørelse, som sannsynligvis vil bidra til å bedre situasjonen etter at Bitcoin-adopsjonen har ført til splittelser blant folket.

I forkant av den offisielle lanseringen av Bitcoin som en offisiell valuta tok flere av landets innbyggere til gatene for å protestere avgjørelsen, og mente den var undertrykkende. Noen hevdet at hensikten var å forlenge Bukeles presidentskap. Internasjonale organer som IMF ble også med i diskusjonen, og advarte El Salvador før landet offisielt innførte Bitcoin som lovlig betalingsmiddel.

Nylig publiserte også Ethereums medgrunnlegger Vitalik Buterin et innlegg på Reddit hvor han stilte spørsmål ved president Bukeles taktikk for å fremme Bitcoin-adopsjon. Buterins hovedpoeng var at innbyggerne i El Salvador ikke har tilstrekkelig kunnskap om kryptovalutaer.

«Denne taktikken hvor BTC pushes på millioner av mennesker i El Salvador på samme tid, omtrent helt uten forsøk på å faktisk lære de om krypto på forhånd er uforsvarlig, og risikerer at et stort antall uskyldige personer blir utsatt for hacking eller svindel. De som ukritisk hyller han burde skamme seg (okei, jeg kan utpeke de som er mest ansvarlige: Bitcoin-maksimalister burde skamme seg),» skrev han.