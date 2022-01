Etter et kraftig fall de siste to ukene, er Dogecoin nå grønn. Den hoppet 10 % i går, og den stiger fortsatt i dag.

I skrivende stund var prisen $0,1488; opp 9,25 % de siste 24 timene ifølge CoinMarketCap. Den har nådd et maksimum på $0,1511 og et minimum på $0,1383 de siste 24 timene.

Elon Musk og McDonald's Twitter-feide har utløst Dogecoins prisstigning

Dogecoin-prisen steg etter en Twitter-feide mellom McDonald's og Tesla og Space X-sjef Elon Musk. Musk tweetet og sa at han ville spise et godt måltid på direktesendt TV hvis hurtigmatgiganten McDonald's aksepterer Dogecoin (DOGE) offisielt som betalingsmiddel

I will eat a happy meal on tv if @McDonalds accepts Dogecoin — Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2022

Noen minutter etter tweeten, steg DOGE-prisen med 7 % fra $0,135 til $0,145, og det bullish momentumet fortsetter i dag, mens de to fortsetter å utveksle tweets som har tiltrukket seg oppmerksomheten til andre krypto-stormenn, inkludert medgrunnleggeren av Dogecoin.

Tweets fra Musk har hatt stor innvirkning på markedsprisene siden han begynte å tvitre om meme-mynten. Tidligere har han tweetet og kunngjordt at Tesla har begynt å akseptere DOGE for sine varer; noe som fikk DOGE-prisen til å hoppe med 25 %.

Etter den nylige tweeten fra Musk rettet mot MacDonald's, svarte McDonald's ti timer senere og sa at de bare vil akseptere tilbudet hans hvis Tesla godtar Grimacecoin, en falsk mynt som viser en uklar lilla McDonaldland-maskot fra 80-tallet kalt "Grimace".

Krypto-opportunister svarte raskt på McDonald's tweet som involverte Grimace-mynten og sa at å kjøpe mynten ikke ville være et klokt økonomisk trekk siden den ble opprettet for noen timer siden, selv om den allerede ble preget på Binance Smart Chain.

Mediestrømmen prøver å dekke Musks uberegnelige nettadferd ved å forsterke kryptotweetsene hans, noe som får ham til å hoppe på en bølge av McDonald's kryptomemer som nylig har blitt populært på Twitter.

Den Salvadoranske presidenten, Nyib Bukele, hvis regjering nylig har lagt til 410 ekstra bitcoins til $36000 hver i løpet av den siste nedgangen, ble med på tweetingen ved å laste opp et dårlig redigert bilde av Musk med en McDonald-merket hatt og et navnemerke.

Musk ser ut til å presse på for Dogecoin til tross for at Tesla eier mer enn 42000 Bitcoin med en gjennomsnittsverdi på $31 700 per mynt. Han sa nylig i Time Magazine:

"I utgangspunktet er ikke Bitcoin en god erstatning for transaksjonsvaluta. Selv om det ble laget som en dum spøk, er Dogecoin bedre egnet for transaksjoner."