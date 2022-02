Elon Musk distribuerer Starlink satellitt-internett til Ukraina

På lørdag sa multi-milliardær Elon Musk at SpaceX Starlink satellittbredbåndstjeneste nå var tilgjengelig i Ukraina. Selskapet hans sender flere terminaler til landet der den russiske invasjonen avbrøt internettilgangen, rapporterte verdensmedier.

Han svarte på en tweet fra Ukrainas visestatsminister Mykhailo Fedorov, som ba om hans hjelp:

@elonmusk, mens du prøver å kolonisere Mars — Russland prøver å okkupere Ukraina! Mens rakettene dine lander fra verdensrommet – angriper russiske raketter sivile ukrainere!

Musk svarte:

Starlink-tjenesten er nå aktiv i Ukraina. Flere terminaler på vei.

Internett-tilgangen er sterkt påvirket

Den russiske invasjonen har påvirket internettforbindelsen i Ukraina alvorlig, spesielt i de østlige og sørlige delene av landet, som har hatt den tyngste konflikten, sa internettmonitorer lørdag.

Satellittteknologi er veldig dyr å distribuere, men fordelene oppveier langt den ulempen. Det gir folk i isolerte områder tilgang til internett. Celletårn og fiberoptiske kabler kan ikke brukes fordi de ikke når disse områdene.

Når naturkatastrofer eller andre negative effekter forstyrrer kommunikasjonen, kan satellittteknologi være en kritisk sikkerhetskopi.

Hva er Starlink?

Starlink er en satellittbasert internettkonstellasjon beregnet på å dekke planeten med høyhastighetsbredbånd og kan potensielt bringe tilkobling til milliarder av mennesker som fortsatt mangler pålitelig internettilgang.

Ved å bruke avanserte satellitter i en lav bane, muliggjør Starlink videosamtaler, online spill, streaming og andre aktiviteter med høy datahastighet som historisk sett ikke har vært mulig med satellittinternett. Brukere kan forvente nedlastingshastigheter mellom 100 Mb/s og 200 Mb/s og ventetid så lav som 20 ms på de fleste steder.

Svermer av satellitter

Utplassering vil kreve svermer av satellitter som opererer i lav bane rundt jorden for å sikre jevn dekning. I SpaceX sitt tilfelle er høyden rundt 340 miles.

Forrige måned delte Musk at SpaceX hadde 1469 aktive satellitter. 272 flytter til operative baner snart.

I januar ble Starlink brukt i Tonga, en øygruppe i Sør-Stillehavet, for å koble sammen avsidesliggende landsbyer etter at en undervannsvulkan hadde utbrudd. CNN rapporterte at utbruddet sannsynligvis var det største i verden på over tre tiår.

Verden holder pusten for samtaler denne morgenen

President Vladimir Putin har satt Russlands avskrekkingsstyrker i høy beredskap. De inkluderer kjernefysiske styrker. Samtaler mellom russiske og ukrainske delegasjoner forventes å finne sted i formiddag.

Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet er internett fortsatt generelt tilgjengelig i Ukraina til tross for "intermitterende" strømbrudd.