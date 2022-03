Etter å ha mottatt $1,5 fra Morningstar Ventures som inkuberte Itheum via deres Elrond Dubai Incubator, har Itheum mottatt mer midler etter hvert som lansering forberedes. Denne gangen kommer midlene fra Elrond Foundation, Mechanism Capital, Ascensive Assets, Woodstock, Skynet EGLD Capital, ZBS Capital, MHC Digital Finance og Spark Digital Finance.

Itheum fortsetter å forårsake en storm i kryptoverdenen med sitt datameglerprosjekt for Web3-utvikling. Prosjektet har tiltrukket seg oppmerksomheten til flere fremtredende VC-er og investorer som har dedikert midler til prosjektet.

De nye investeringene kommer rett i hælene på Itheums partnerskap med Elrond da det forsøkte å bli en del av økosystemet via Majar Launchpad.

Grunnlegger av Itheum, Mark Paul, kommenterte nyhetene om de nye investeringene og sa:

"Det har vært noen spennende måneder for Itheum, med vår web3-datateknologi som har etablert et unikt verdiforslag for et desentralisert, åpent metavers. I en tid hvor verden er bekymret for datasentralisering og datautnyttelse, gir Itheum en sårt tiltrengt mulighet for endring – en visjon som deles av våre fantastiske investorer som vi er glade for å dele denne reisen med nå."

Itheum har samlet inn over 4 millioner dollar

Etter tilleggsmidlene har Itheum nå samlet inn 4 millioner dollar, noe som skal tillate teamet bak prosjektet å komme opp med bedre måter for hvordan personopplysninger kan eies og handles i metaverset.

Itheum ønsker å la brukere benytte sine personlige data som eiendeler ved hjelp av Elronds internettskala blokkjedeteknologi for å etablere 'sjelebundne' dataavatarer som kan brukes i metaversen. Å tillate brukere å legge til et metadatalag til sine metaverse-avatarer forbedrer den personlige Web3-opplevelsen samtidig som det låser opp en inntektsstrøm for brukerne fra metaversen.