En av tre briter eier nå krypto

Vi publiserte nylig et stykke som skisserte hvordan britisk interesse for kryptovaluta har falt 82% i år.

Vi nevnte imidlertid også at det kom et positivt spinn ut av alle dataene:

«(Dataene viser) at eierskap av krypto og generell bevissthet fortsetter å øke, som vitner om det faktum at, til tross for den grufulle prishandlingen og nylig fall i interesse, fortsetter krypto å bevege seg mer inn i mainstream»

Denne ukens stykke dykker litt mer inn i den langsiktige veksten – basert på data fra en studie fra VoucherCodes.co.uk. Heldigvis er det litt mer positivt enn tidligere.

Over en tredjedel av britene eier krypto

34 % av britene eier nå krypto, en statistikk som virkelig overrasker meg.

Dette, kanskje mer enn noen annen, viser i hvilken grad krypto har forankret seg i finansmarkedene.

Det som utvilsomt bidro til dette var effekten av pandemien, da millioner ble innelåst hjemme med sine hobbyer mens sosialt samvær og pendlingen ble avbrutt. Med det fulgte en overflod av fritid, og med pengeskriveren slått på og mens formuesprisene steg, strømmet publikum inn i krypto.

Et annen stor forklaring er hvor enkelt folk nå kan investere. Coinbase er nå en børsnotert kryptobørs, noe som ville vært vanskelig å forutsi for ikke så lenge siden.

Men det er også utallige andre måter som briter kan få sin krypto. Apper som Revolut, eToro og lignende har gjort det enklere enn noensinne å kjøpe Bitcoin med et fingerknips.

Kjønnsfordeling

En av de uheldige tingene med krypto er den rene dominansen av menn i rommet.

Denne studien forteller at 41 % av britiske menn eier krypto, sammenlignet med 27 % av kvinnene. Ærlig talt er dette mye høyere enn jeg ville ha forventet, og tallet på 27 % er endel høyere sammenlignet med alle andre studier.

Jeg rapporterte om en studie tidligere i år om kjønnsfordeling i forskjellige land. Denne fant at 35 % av kryptoinvestorer globalt er kvinner, noe som totalt sett er sterkere enn de 26 % som er sett over hele det globale investeringsuniverset.

Denne studien hadde britiske investorer som 35% kvinner – mindre enn Frankrike som ledet an for utviklede land med 45% kvinner.

Interessant nok fant den også at utviklingsland er mye mer kjønnsbalansert, med Israel, Indonesia og Nigeria som til og med inneholder flere kvinnelige kryptoinvestorer enn menn. Dette skyldes muligens at det finnes mindre varierte alternativer for kvinner til å søke økonomisk uavhengighet i utviklingsland.

Kryptomarkedet har fortsatt plass til å vokse

Mens en betydelig andel av innbyggerne har krypto, har flertallet (66%) ennå ikke investert.

Går man enda lenger, vet 48% nesten ingenting om krypto. Det virker som en skuffende statistikk, men for meg viser den hvor mye større det potensielle markedet er.

Crypto har unektelig beveget seg inn i mainstream de siste årene, men med halvparten av befolkningen som fortsatt ikke vet noe om det, er det mye mer markedsandeler å ta.

Konklusjon

Totalt sett har det åpenbart vært et katastrofalt år for krypto.

Men statistikk som 34% av briter som eier krypto viser hvor langt det har kommet. Mens kjønnsforskjellen fortsatt må lukkes, og nesten halvparten av befolkningen ikke vet noe om hva krypto er – og prisene er på bunnen – er det fortsatt noe positivt lesning her sammenlignet med for noen år siden.

