Hvis du fortsatt er ny på krypto, er sjansen stor for at du både er nysgjerrig og litt overveldet. Men burde det bekymre deg? Ikke i det hele tatt – reisen til å forstå krypto starter her.

Nedenfor forklarer vi på en enkel, lettfattelig måte hva akkurat det er som gjør kryptovalutaer så spennende. Vi informerer deg også om noen av risikoene du må ta i betraktning før du dykker inn.

Ingen bankinvolvering: Mer åpenhet og kontroll – men større sikkerhetsrisiko

Da kryptovalutaer først kom på markedet, var en av tingene som fascinerte mange deres uavhengighet fra tradisjonelle banker.

Når du kjøper en kryptovaluta, gjør du transaksjonen uten involvering av noen mellomledd. Dette gir et mer gjennomsiktig handelssystem der du ikke trenger å stole på en tredjepart. Denne friheten betyr imidlertid også at det er liten eller ingen hjelp å finne, dersom du skulle bli låst ute av kryptolommeboken din .

Hvis du glemmer passordet ditt til en banktjeneste, kan de hjelpe deg med å gjenopprette eller tilbakestille det for deg. Men med kryptovalutaer er du prisgitt det ekstremt lave antallet hackere som er i stand til å bryte seg inn i folks kryptolommebøker – og til og med at suksessene deres er få og langt mellom.

Volatilitet: Sjanse for stor avkastning – men risiko for store tap

Kryptovalutaer er beryktet for sin høye volatilitet. Den ene dagen kan en valuta være på sitt laveste all-time – og den neste kan den godt ha skutt til høyder som tidligere var uhørt.

Selvfølgelig kan du alltid gjette, og å kjøpe når en valuta har nådd et lavpunkt er det mange vil anse som et noe sikkert spill. I virkeligheten vet man imidlertid aldri. Hvis du er heldig eller har spådd riktig, kan du bli superrik superraskt – eller, hvis gjetningen din viser seg å være feil, kan du tape mye penger.

Vil du fortsatt være med på markedet? Du kan lese mer om krypto her for å holde deg oppdatert på valutaverdier og gjøre leksene dine om kryptos natur. Forskning har aldri skadet noen, og med krypto trenger du all den hjelpen du kan få.

Blokkjeden: Sikker mot hackere – men er den skalerbar i det lange løp?

Som vi nevnte tidligere, er det nesten umulig å hacke seg inn i en kryptolommebok – og det samme gjelder for resten av infrastrukturen som støtter handel med kryptovaluta.

Blockchain husker oppføringer for alltid. Når du har lagt inn en oppføring, lagres den på flere datamaskiner i et ultrasikkert, desentralisert system. På denne måten kan ingen hackere noen gang få tilgang til og skade hele kjeden, noe som gjør kryptohandel til en ekstremt sikker satsning når det gjelder cybersikkerhet.

En spennende ny type valuta – som krever mye forskning

Å komme inn i krypto som en nybegynner er ingen enkel prestasjon, for å si det enkelt. Den enorme verdenen av digitale valutaer er fortsatt veldig ny, etter å ha eksistert siden 2000-tallet – i motsetning til for eksempel tradisjonelle aksjemarkeder, som har eksistert i hundrevis av år.

Det er nesten umulig å forutsi hvordan kryptovalutaer vil utvikle seg i fremtiden og om de i det hele tatt vil ha en plass i denne verden om for eksempel 50 eller til og med 25 år. Å investere i krypto er allerede risikabelt, så du må bruke mye tid og krefter på å lese deg opp på det for å vite hva du kjøper deg inn i.

Men når det er sagt, vil du definitivt få en interessant reise hvis du bestemmer deg for å investere.