AMC integrerte betalingsalternativer for kryptovaluta for noen måneder siden, og det begynner å få gjennomslag.

AMC Theatres-sjef Adam Aron har avslørt at kryptovaluta og digitale betalingsalternativer tar seg opp for selskapet.

AMC er en av de ledende teaterkjedene i USA og tok i bruk kryptovalutaer for noen måneder siden. Selskapets administrerende direktør har avslørt at adopsjonsraten har vært imponerende. Han sa;

«Den samme IT-programmeringen som var nødvendig for at vi skulle akseptere kryptovaluta gjorde det også mulig for oss å akseptere andre betalingstyper, inkludert Apple Pay, Google Pay, Paypal, Bitpay og Venmo, blant andre. Til sammen representerte disse forskjellige nye betalingsalternativene på imponerende vis nylig omtrent 35 % av våre totale nettbetalinger.»

Han kom med denne uttalelsen mens han snakket som en del av firmaets 2022 Q1-inntjeningssamtale på mandag.

AMC har tatt i bruk ulike kryptovalutaer, inkludert Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Dogecoin (DOGE) og Shiba Inu (SHIB). Konsernsjefen avslørte at selskapets inntreden i kryptovaluta-området ble møtt med mye fanfare, og adopsjonsraten har vært imponerende.

I tillegg til å gå inn i kryptovaluta-området, er teaterkjedeselskapet også opptatt av ikke-fungible tokens (NFT).

Aron fortalte investorer at AMC for tiden har åtte forskjellige programmer som enten har blitt lansert eller er i arbeid i år. Han la videre til at teknologien har hjulpet selskapet med å stimulere salget av kinobilletter.

Et eksempel på dette var åpningsdagen av Sony Pictures» Spider-Man: No Way Home i november. Selskapet utstedte 6000 Spider-Man NFT-er for medlemmer av abonnementene «AMC Stubs Premiere & A-List» og «AMC Investor Connect».

AMCs virksomhet går sakte tilbake til normalen etter at den ble rammet av Coronavirus-pandemien, som tvang milliarder av mennesker rundt om i verden til å holde seg hjemme.

Kryptovalutamarkedet har vært dårligere, med Bitcoin som nå sliter med over $31k per mynt.