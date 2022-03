En ukentlig oppsummering og analyse av Bitcoin og Ethereum

Når nok en uke nærmer seg slutten i dette begivenhetsrike makroøkonomiske klimaet, la oss ta en titt på hvordan kryptovalutaenes verden ser ut, før vi alle tar en pust i løpet av helgen.

Bitcoin

Data via IntoTheBlock

Denne uken nådde Bitcoin en fin milepæl, da netto utstrømmer fra børser brøt milliardgrensen, som vist på grafen ovenfor. En av de viktigste indikatorene når det gjelder sentiment er netto utstrømning fra børser, som vanligvis betyr akkumulering, mens netto innstrømning signaliserer salgspress.

Sist fredag nådde Bitcoin $39 200, mens prisen for øyeblikket er på $40 700. Ser vi på volatiliteten, forble 30-dagers annualisert standardavvik relativt stabilt på rundt 63 %. Dette er vist på grafen nedenfor, men om vi ønsker å oversette disse tallene til enkelt språk, kan vi ganske enkelt si at denne uken for Bitcoin var … chill. Ettersom verden ser ut til å falle rundt den, har Bitcoin faktisk oppført seg ganske bra. Hvem skulle ha trodd?

Data via IntoTheBlock

Adresser

Noe moderat oppgang også her, med en økning på 11 % i nye adresser siden forrige uke. Aktive adresser var relativt stabile (opp 3 %) og det var et fall på 2 % i nullbalanseadresser. Alt peker, igjen, på en jevn, men uspektakulær uke for Bitcoin. Hvis bare alle ukene var slik – det må være slik det føles å holde aksjer, ikke sant? Kanskje neste uke får vi litt mer bevegelse, noe som bidrar til å gjøre dette stykket litt mer underholdende!

Data via IntoTheBlock

Ethereum

La oss se om vi kan rote litt rundt med Ethereum og avdekke eventuelle trender.

Det var fint nettovolum også her, med nærmere en milliard dollar som strømmet ut av børsene den siste uken. Dette ble styrket hovedsakelig på onsdag, da det var $448 millioner i netto utstrømming. Sett i sammenheng er dette det 24. største daglige utstrømningsvolumet noensinne målt i dollar- og det nest største i år.

Data via IntoTheBlock

Det største i 2022, lurer du kanskje på, var 4. januar, også kjent som «Blue Monday», den mest deprimerende dagen i året – fordi man må tilbake på jobb etter ferien. Tilsynelatende slo folk seg til ro foran datamaskinene for å trekke ut kryptogavene til sine kalde lommebøker i år. Dessverre stupte Ethereum 21% i løpet av de neste fire dagene – så la oss håpe at det ikke er et signal om hva som kommer her.

Jeg er ikke helt sikker på hva som forårsaket en slik økning denne tirsdagen, gitt mangelen på aktivitet andre steder. Kanskje, bare kanskje, er det kun en tilfeldighet, ikke sant? Eller kanskje noen var redd de ville bli fristet til å løse inn sin ETH for å kjøpe Guinness i forkant av St Patrick's Day. Jeg vet ikke.

Dette markerer imidlertid det største daglige uttaket siden oktober i fjor, på nærmere 180 000 ETH. I oktober gjorde Ethereum det motsatte av januar – steg med 14 % på litt over en uke. Selv om det er viktig å merke seg at ved 750 000 ETH var uttaket i oktober i fjor over 4X det vi så på tirsdag. Grafen nedenfor fremhever størrelsen på dette trekket sammenlignet med oktober i fjor, samt prishandlingen (svart linje). Så vær forsiktig med konklusjonene dine.

Data via IntoTheBlock

Så, en noe bemerkelsesverdig godbit. Bitcoin oppførte seg, mens kryptomarkedene stort sett fulgte etter. En fin uke uten for mye volatilitet. Hvis bare alle ukene var slik tror jeg at pulsen min ville vært betydelig lavere. Men igjen, ville ikke livet vært mindre morsomt?

Likevel, neste gang vi får de stygge røde dagene, vil jeg se på uker som dette med misunnelse. I krypto kan det alltid være verre. God helg !