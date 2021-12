Ettersom sentimentet i kryptomarkedet har forbedret seg drastisk de siste dagene, har noen mynter klart å ri på denne positive bølgen og ser enestående vekst. Enjin Coin (ENJ) er en av disse myntene. Faktisk overgår det metaverse-relaterte tokenet nå det bredere markedet, og har en gevinst på nesten 40 % i løpet av de siste 7 dagene. Men kan denne bullish oppgående fortsette? Vel, sjekk ut disse høydepunktene.

I skrivende stund handles Enjin Coin (ENJ) til $3,23, opp ca. 6,5% i løpet av 24-timers intradagshandel.

Mynten handles også over alle viktige DMA-er, inkludert 50, 100 og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Forbedret sentiment innen krypto vil sannsynligvis hjelpe Enjin Coin (ENJ) med å opprettholde denne opptrenden på kort sikt.

Datakilde: Tradingview.com

Enjin Coin (ENJ) – Prisutvikling og analyse

Enjin Coin (ENJ) viser for øyeblikket en anstendig bullish justering når det kommer til alle tekniske indikatorer. For det første handles mynten godt over sine 50-, 100- og 200-dagers glidende gjennomsnitt. Vi hadde forventet litt motstand rundt $3, men ENJ har enkelt brutt det nivået.

Akkurat nå vil neste hovedhinder være $4. Vi ser en viss konsolidering rundt $3,22, men hvis ENJ skulle bryte opp i løpet av de kommende dagene, kan et rykk mot $4 føre til at mynten gjenvinner sine topper fra november på kort tid. Men dette vil i stor grad avhenge av sentimentet på tvers av krypto generelt.

Bør du kjøpe Enjin Coin (ENJ)

Enjin Coin (ENJ) er en anstendig investering; faktisk, i 2021 har mynten levert en anstendig vekst for investorer. Den siste økningen ser ut til å grave ENJ ut av desember-bunnen, så for langsiktige kjøpere er dette et godt tidspunkt å kjøpe. Imidlertid kan kortsiktige investorer også ta gevinst, spesielt hvis det positive sentimentet i krypto varer inn i 2022.