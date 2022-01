Metaverse- og blokkjede-spilltokens begynner å komme ut av kryptovinteren. Enjin Coin (ENJ) for eksempel stiger litt. Den oppadgående banen har i stor grad blitt drevet av investorer som kjøper på bunn og forbedret sentiment i markedet. Men vil dette føre til et vedvarende bullish rally? Her er noen høydepunkter:

På pressetidspunktet handles ENJ for $1,63, opp nesten 30 % fra sine ukentlige laveste nivåer de siste 7 dagene

Tokenet handles imidlertid fortsatt lavere enn dets 25- og 50-dagers glidende gjennomsnitt, noe som viser at bjørnetrykket fortsatt er på.

Analytikere forventer at mynten vil reversere gevinstene de neste 3 dagene og falle mot $1,2 før de finner nok støtte for et anstendig rally.

Datakilde: Tradingview.com

Enjin Coin (ENJ) – Prisprediksjon og analyse

De fleste metaverse- og blokkede-spilltokens har vist en viss styrke denne uken. Det bredere markedet er også i bedring. Men indikatorene for Enjin Coin (ENJ) peker fortsatt nedover.

For det første er mynten fortsatt under 25- og 50-dagers glidende gjennomsnitt selv om den prøver å stige over denne terskelen. Vi ser ikke nok bullish momentum til å holde ENJ over vannet.

Faktisk er det mest sannsynlige scenariet at de siste gevinstene vil snu, med bjørner som presser mynten mot $1,2. Derfra vil Enjin Coin (ENJ) konsolidere og finne nok støtte for et bullish rally.

Hvorfor bør du kjøpe Enjin Coin (ENJ)?

Metaverset kommer til å bli stort, og det er mange store selskaper som legger mye penger på dette området. Av denne grunn forventes metaverse-relaterte tokens som Enjin Coin (ENJ) til å se enorm verdivekst. Tokenet er rett og slett ideell for den langsiktige investoren som ønsker å kjøpe og holde den i minst et år.