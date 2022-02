EOS (EOS) klarer ikke å bryte nedtrenden

Siden september i fjor har EOS (EOS) vært på en massiv nedadgående trend. Mynten har steget litt, men den generelle utsikten har vært nedadgående. Det var imidlertid et visst håp om at rallyet de siste dagene kunne utløse en vedvarende stigning. Det skjedde ikke, og her er noen høydepunkter:

På pressetidspunktet har EOS (EOS) falt med nesten 8 % i løpet av de siste 24 timene, og ble handlet til rundt $2,38

Mynten har imidlertid steget med nesten 40 % de siste to ukene.

Til tross for denne økningen viser viktige indikatorer at EOS (EOS) fortsatt er i bjørnemarkedet.

Datakilde: Tradingview.com

EOS (EOS) – når vil den nedadgående trenden brytes?

Vi må se noen vedvarende gevinster over en lengre periode for at EOS (EOS) skal rapportere et avgjørende utbrudd på oppgangen. $3 dollar-merket ser ut til å være en avgjørende motstandssone. Vi så EOS (EOS) klatre forbi det sent i fjor, men klarte ikke å holde noen gevinster.

Faktisk hevder noen analytikere at en økning over $3 vil være avgjørende for EOS (EOS) i dens forsøk på å gå over i en okseløp. Dessuten er RSI-avlesningene nøytrale, noe som antyder at det er nok potensiale til at tokenet kan stige.

I skrivende stund handles EOS (EOS) for $2,62. Det er fortsatt et stykke å gå før $3, men med de siste rallyene er det mulig.

Hvorfor bør du kjøpe EOS (EOS)?

Det er hundrevis av kryptoaktiva som må være i porteføljen din, og EOS (EOS) er en av dem. Plattformen betegner seg selv som den ultimate DAPP-utviklingspakken.

Det gir ganske enkelt utviklere verktøy for å lage og distribuere innovative desentraliserte apper. For øyeblikket har EOS (EOS) en markedsverdi på rundt 2,3 milliarder dollar. Dette gjør den til et anstendig alternativ for å låse opp langsiktig verdi.