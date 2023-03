EOS-prisen gir sakte avkastning mens Metacade er på vei til 100x i 2023

Til tross for at det er et av krypto sine eldste og mest kjente prosjekter, har EOS ligget bak resten av markedet de siste månedene. Men hva vil fremtiden bringe for EOS? I denne artikkelen vil du finne EOS-prisprognoser for 2023, 2024 og 2025, og finne ut hvorfor noen spår at Metacade sin MCADE-token kan skyte i været 100x i 2023.

EOS (EOS) var en av de verste aktørene i 2022

EOS er en smart kontrakt-aktivert blokkjede som ble lansert i 2017. Utpekt som en av de ledende «Ethereum killers», steg EOS i gradene til å bli en av de mest verdifulle kryptovalutaene. Men til tross for at den forblir blant de 50 mest verdifulle prosjektene i løpet av kryptovinteren har EOS sin utvikling nylig vært underveldende for å si det mildt.

Man trenger bare å se på EOS sin markedsverdi for å fastslå at de fleste kryptoinvestorer føler det samme. I 2018 var markedsverdien på toppnivå med $ 17,5 milliarder, mer enn Cardano sin nåværende markedsverdi ( CoinGecko ). Til tross for oksemarkedet i 2021 nådde den imidlertid en topp på $ 13,5 milliarder i mai før den stupte til $ 3,5 milliarder en måned senere.

Så hvorfor har veksten til EOS vært så svak? Mange investorer virker bekymret for at EOS ikke tilbyr noe annet enn de dusinvis av lag-1 løsninger på markedet. Dessuten har mange nevnt høy sentralisering blant validatorer og flere skadelige hacks som grunner til å holde seg unna prosjektet.

EOS (EOS) sin prisprognose

Mens mye av markedet led under den pågående kryptovinteren, så EOS ut til å være en av de største taperne. Den falt nesten 95 % fra toppnivået i mai 2021 til et bunnpunkt i november 2022, selv om den steg 43,5 % da kryptovinteren begynte å tine i januar.

Mange EOS-prisprognoser har dratt nytte av det anslåtte oksemarkedet i 2023, men de kommer fortsatt til kort i forhold til mange andre, som Metacade. Maksimal EOS-prisprisprognose for 2023 ligger på rundt $ 1,80, opp over 63 % fra dagens pris på $ 1,10. Utover det står EOS sine prisprognoser for 2024 og 2025 på henholdsvis $ 2,93 og $ 5,09. Selv om disse avkastningene ikke er helt avskrekkende, forventes mange prosjekter å gi mye høyere avkastning ved slutten av året. Et slikt prosjekt er Metacade.

Metacade (MCADE) forventes å dominere Play-To-Earn

Metacade er en fellesskapshub designet for å være en plattform med alt på et sted for play-to-earn (P2E) gaming. GameFi er på vei til å bli allemannseie i 2023 ettersom flere spillere strømmer til for å bli med i P2E-revolusjonen. Metacade vil være det foretrukne stedet for å møte likesinnede spillere, lære å komme videre i de siste P2E-spillene og til og med spille en direkte rolle for å bestemme fremtiden til industrien.

Det vil være fora for å diskutere de siste P2E-spillene, chatterom i sanntid for å diskutere strategier og dele tips og rom for å lese den heteste GameFi-alfaen lagt ut av P2E-veteraner. En funksjon som tiltrekker mye oppmerksomhet til Metacade under det pågående presale er belønningssystemet, der brukere kan tjene MCADE direkte for å bidra til plattformen og samhandle med andre.

Det kanskje mest oppsiktsvekkende av det hele vil være Metacade sitt Metagrant-initiativ som lanseres senere i år. Denne ordningen lar utviklere foreslå spillideer som fellesskapet kan stemme på. Prosjektet som får flest stemmer tildeles midler fra Metacade-kassen for å bringe spillet til live, der det ferdige spillet blir lagt til Metacade sin virtuelle arkade. Utviklere har til og med muligheten til å bruke plattformens opprinnelige testmiljø for å motta tilbakemeldinger på spillene sine.

Det er også planer om en desentralisert autonom organisasjon (Dao), en virtuell pay-to-play arkade, og andre fellesskapsarrangementer for å holde brukerne engasjert. Nylig fikk Metacade CertiK-godkjenning, en av lederne innen blokkjede-revisjon og åpenhet. For potensielle investorer og brukere forsterker dette Metacade sitt omdømme ytterligere.

Metacade (MCADE) sin prisprognose

Disse aspektene har ført til at tusenvis av investorer skynder seg for å kjøpe MCADE-tokens i presale som har fått inn over $ 10,1 millioner i investeringer som har strømmet inn i prosjektet på bare 16 uker etter lanseringen. Når presale avsluttes vil MCADE være verdt $ 0,02, men noen analytikere har kommet med dristige spådommer om at det kan nå $ 2 innen utgangen av 2023 – en 100x avkastning på under ett år!

I 2024 og 2025 spår mange eksperter at når P2E-gaming tar fart, kan prisen på MCADE stige til henholdsvis minst $ 4,50 og $ 6. For unike prosjekter som Metacade er det absolutt ikke utelukket å oppnå denne typen avkastning.

Metacade (MCADE) kan være en mye bedre investering

Oppsummert har EOS lidd enormt i løpet av den siste kryptovinteren, og til syvende og sist ser den ikke ut til å ha mye for seg når det gjelder innovasjon eller vekstpotensial. Med Metacade er det derimot det motsatte. Den posisjonerer seg til å bli en leder av P2E-industrien ved å tilby noen banebrytende funksjoner som spillere sannsynligvis vil finne utrolig verdifulle.

I mellomtiden kan den forventede veksten av GameFi i 2023 og videre være en stor katalysator for at Metacade sin brukerbase kan vokse raskt og samtidig øke prisen på MCADE i prosessen. Hvis du vil komme inn før denne veksten skjer, lønner det seg å være rask. MCADE-tokenet er for øyeblikket til salgs for $0.017, og tiden renner ut for å få tak i så rimelige tokens før prisen fortsetter å stige. Glem EOS sine prisprognoser da Metacade kan være en mye bedre investering.

Du kan kjøpe EOS (EOS) på eToro her .