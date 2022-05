Algorand er et ledende blokkjedeprosjekt som søker å bli de mest miljøvennlige plattformene i verden. Det er en smart kontraktskjede som bruker Algorand Virtual Machine (AVM) som gir mange muligheter for å skalere og akselerere prosjekter. Ifølge nettsiden deres kan Algorand håndtere over 1000 transaksjoner per sekund (tps).

Algorand prisytelse

Algorand er rangert som en av de største smarte kontraktsplattformene i verden. I følge CoinGecko har den en total markedsverdi på over 4,7 milliarder dollar. Som de fleste digitale mynter har ikke ALGO hatt et godt år siden prisen har krasjet med mer enn 60 %. Den har også falt med over 77 % fra det høyeste nivået noensinne og handles nær det laveste nivået siden februar 2021.

Det er mange grunner til at Algorand-prisen har falt de siste månedene. For det første er det betydelig risiko for at Federal Reserve vil omfavne en mer haukisk tone. Banken har faktisk allerede gjort det ved å gjennomføre to renteøkninger.

Den siste renteøkningen som skjedde i mai var hele 0,50 %. Banken besluttet også å fortsette å heve renten og implementere kvantitative innstrammingspolitikker. Historisk sett har kryptovalutaer som Algorand en tendens til å underprestere i en periode med høye renter.

For det andre har Algorand slitt på grunn av den økende konkurransen og det faktum at økosystemet er litt mindre enn det til jevnaldrende. Noen av de største konkurrentene til Algorand er Ethereum, Cronos, Solana og Cardano. Mens disse nettverkene har en total verdi låst (TVL) på milliarder, har Algorand en relativt mindre.

Med dette i tankene, la oss se på noen av de viktigste årsakene til at Algorand er en god investering.

Algorands verdenscupeksponering

World Cup er en av de største sportsbegivenhetene i verden med milliarder av seere globalt. Nyere data viser at det var over 1,1 milliarder seere til finalen mellom Frankrike og Kroatia. Dette er et betydelig antall tatt i betraktning at verden har en befolkning på mer enn 8 milliarder. Dessuten blir verdenscupen sett av flere enn de som ser på Formel 1 og Super Bowl.

I mai 2022 kunngjorde Algorand at de hadde signert en avtale med FIFA om å bli en stor sponsor av verdensmesterskapet. Som et resultat vil logoen bli sett av millioner av mennesker fra hele verden. Samtidig vil FIFA bruke Algorands teknologi til å lage sine blokkjedeinitiativer som Non-Fungible Tokens (NFT).

Derfor tror vi at Algorand-prisen vil få en jevn bedring under og etter verdenscuparrangementet. Dette vil skje ettersom flere vil velge å kjøpe mynten under kampene.

Men selv om dette er en god katalysator, er det verdt å merke seg at kryptovalutaer som har dukket opp i de fleste arrangementer kun har hatt et midlertidig løft. For eksempel så Cronos, som tidligere var kjent som Crypto.com Coin, bare en modusgevinst da selskapet sponset Super Bowl.

Dets voksende økosystem

Algorand er en god investering på grunn av dets voksende økosystem over hele linjen. I likhet med Solana og Avalanche, har Algorand blitt adoptert av alle typer utviklere. Disse skaperne bygger applikasjoner i alle bransjer, inkludert Automated Market Makers (AMM), analytics, desentraliserte autonome organisasjoner (DAO), DEX, styring, orakler og NFT-er blant andre.

Katalogen over alle apper laget i Algorand har vokst raskt de siste månedene. Noen av de mest populære blokkjedeplattformene som er opprettet ved hjelp av Algorand, er blant annet AlgoFund, AlgoLaunch, Choice Coin, Algofi, Flex NBA, The Drag Racing League og Folks Finance. Mens de fleste av disse prosjektene er i sin spede begynnelse, er det en sannsynlighet for at de vil fortsette å vokse i årene som kommer.

Det er en proof-of-stake-plattform

Den andre grunnen til at Algorand-prisen vil fortsette å gjøre det bra, er at den ble bygget med en ren proof-of-stake (PPoS) konsensus. Dette er en protokoll som gjør det mulig å prege nye mynter ved bruk av validatorer. Det skiller seg fra en proof-of-work-metodikk, som gjør det mulig å lage mynter ved å løse komplekse matematiske løsninger.

Proof-of-stake sies å være en bedre tilnærming, noe som forklarer hvorfor Ethereum migrerer fra sin PoW-plattform til PoS.

Det er flere fordeler med at Algorand er en PoS-plattform. For det første lar det investorer tjene en avkastning ved å holde på mynten. Denne prosessen, kjent som staking, lar folk tjene så mye som 12 % APY. For det andre gjør det at Algoran er betydelig raskere. Den kan håndtere over 1000 transaksjoner per sekund, mens Ethereum bare kan håndtere mindre enn 20.

Videre bidrar Algorands PoS-system til å sikre at det er klimavennlig. Faktisk bruker plattformen ClimateTrade for å kompensere for karbonavtrykket. ClimateTrade brukes mye av selskaper som vil redusere fotavtrykket sitt.

Algorand tilbys bredt

Videre er Algorand levert av de fleste meglere og børser. Den er tilgjengelig på ledende sentraliserte børser som Coinbase, Crypto.com og Binance. Dette er noen av de mest populære børsene i verden. Samtidig er det mulig å kjøpe og handle Algorand på ledende desentraliserte børser som Uniswap og PancakeSwap.

Lær mer om hvordan du handler kryptovaluta .

Algorand har et sterkt fellesskap

Til slutt har Algorand et av de største samfunnene i blokkjedeindustrien. Dens viktigste Twitter-konto har over 250 000 følgere, noe som er høyere enn de fleste kryptovalutaer. En nærmere titt på nettverket viser også at det har millioner av lommebøker. Samtidig har Algorand lansert et tilskuddsprogram på 250 millioner dollar for å stimulere utviklere.