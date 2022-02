Er Avalanche (AVAX) på vei mot $110 på kort sikt?

Avalanche (AVAX) stengte fredagens sesjonshandel i rødt og har fortsatt denne svakhete trenden langt inn i lørdagen. Mynten har falt i tre dager på rad. Men selv med denne noe bearish trenden, finnes det oppside for flere gevinster på kort sikt. Analyse følger nedenfor, men først noen høydepunkter:

Bjørnepress har fått AVAX til å miste nesten 18 % på to dager.

Mynten handles for tiden til $82,78, ned rundt 2% på 24 timer

Nøkkelen er å holde mynten over $80 i de kommende dagene.

Datakilde: Tradingview

Avalanche (AVAX) – Kan den gå til $110?

Det er vanskelig å se noen vei mot $110 for AVAX gitt den siste prisbevegelsen og den bredere risikoen i markedet. Men når du ser på historien til AVAX og ytelsen, er ikke dette et stort hinder.

Faktisk, etter å ha nådd laveste nivå på $53 i januar, har mynten steget med nesten 80 %. Det vil ikke være en overraskelse om vi ser slike gevinster igjen. Nøkkelen er å holde prisen over $80. På pressetidspunktet handlet mynten for rundt $82.

Vi tror også at den nåværende tilbakegangen vi sett over de siste tre dagene vil stoppe på $80 før det er nok etterspørsel til å presse AVAX videre. Mynten forblir også over sin 20-dagers EMA, noe som tyder på mer bullish styrke. Hvis okser holder $80-støtten, er en sving opp mot $110 veldig mulig.

Er Avalanche (AVAX) verdt å satse på?

Når man analyserer mynter verdt å kjøpe i kryptomarkedet, er det ingen tvil om at Avalanche (AVAX) vil være blant de ti beste. Det er et veldig lovende prosjekt som har noen anstendige ting i sin favør.

$80-merket er en god inngangssone for de som ikke har kjøpt seg inn i AVAX ennå. Mynten vil sannsynligvis tilby enestående verdi på lengre sikt.