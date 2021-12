Den massive BTC-adopsjonen hjalp den til å korrelere med det globale finansmarkedet.

BTC har hatt et stabilt år med en prisendring på 138 % fra årets høyeste og laveste noteringer.

Flere tekniske indikatorer anslår at prisen på denne flaggskipmynten snart kan overstige $100k.

Bitcoin (BTC/USD) er kongen av kryptovalutaer og ble notert til en ny all-time high på $69 000,00-nivået den 10. november 2021. Senere viste prisen et korrigerende momentum og dagens pris står på $50 775,26.

Bitcoin ble en mindre volatil eiendel enn før

Bitcoin passerte et mindre volatilt år hvor investorer hadde mange muligheter til å åpne eller gå ut av posisjonene sine gjennom året. I løpet av de siste 52 ukene steg prisen mer enn 70 % og hadde en stabil posisjon etter å ha brutt 2017s all-time high på $20.000.

Årsaken bak prisstabiliteten i Bitcoin er El Salvators' aksept som betalingsmetode i tillegg til Elon Musks positive sentiment. Dessuten fanget Bitcoin ETF-ene institusjonelle investorers oppmerksomhet, og økte prisvolatiliteten etter et tap på 25 % etter El Salvators aksept.

Bør du kjøpe Bitcoin (BTC)?

Foruten flere svingninger, hadde Bitcoin-okser en sterk posisjon over $30 000-nivået. Men etter å ha nådd det høyeste nivået all-time, krasjet prisen lavere med et tap på 37 %. Likevel er årsgevinsten til dags dato over 80 %, der den nåværende prisen beveger seg over den dynamiske 20 EMA i det daglige diagrammet.

Kilde – TradingView

Prisen holdt sitt momentum i flere dager over den dynamiske 20 EMA mens MACD Histogram ble bullish. I denne sammenhengen forventer vi at prisen vil bevege seg høyere der det primære målet vil være $53 628,80-nivået. Omvendt vil et avgjørende brudd under $59 500 intradag event-nivå senke prisen mot $45 419,00 området.