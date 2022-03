Er Cosmos (ATOM) verdt å holde?

Kryptovalutaer stiger, men ATOM henger etter.

ATOMs grunnleggende forutsetninger er fortsatt sterke, og innsatsbelønningene er over gjennomsnittet.

ATOM handler i en symmetrisk trekant, som signaliserer et potensielt utbrudd.

Kryptomarkedet har steget den siste uken og er nå nær ved å teste markedsverdien på 2 billioner dollar. I et miljø der noen altcoins er opp med over 50 %, har ikke Cosmos ATOM/USD flyttet seg i det hele tatt. Den har mistet litt av verdien de siste 7 dagene. På dette tidspunktet er det bare naturlig å lure på om ATOM er verdt å holde.

Cosmos er tilfeldigvis en av de mest misforståtte kryptovalutaene i dag. Dette har mye å gjøre med tokenomics. I motsetning til Bitcoin, er Cosmos en inflasjonsdrivende kryptovaluta. Dette gjør mange investorer nervøse.

En ting som imidlertid ofte glemmes er at den virkelige avtalen når du holder Cosmos er innsats. Cosmos har tilfeldigvis noen av de høyeste innsatsbelønningene av de store kryptovalutaene. For eksempel, for øyeblikket tilbyr noen børser en APY på opptil 30 % for alle som satser ATOM i 120 dager. Dette kan lett oppveie tap fra prissvingninger i mellomtiden. I en tid som dette, når kryptomarkedet ikke er helt klart ennå, er en kryptovaluta med en så høy APY som ATOM en fordel for investorer.

Dessuten er Cosmos tilfeldigvis en av de fundamentalt sterkeste kryptovalutaene. Takket være IBC-teknologien som gjør det enkelt for ulike blokkjeder å kommunisere med hverandre, har økosystemet vokst eksponentielt, noe som gjør det til et av de raskest voksende kryptoøkosystemene på markedet.

ATOM-handel i et symmetrisk trekant-handelsmønster

Kilde: TradingView

ATOM handler for tiden i et symmetrisk trekantmønster. Selv om dette betyr at det kan bryte ut i alle retninger, er det en stor sjanse for at ATOM kan bryte ut på oppsiden nå som det bredere markedet blir bullish igjen. I et slikt scenario kan ATOM enkelt teste priser over $40 på kort sikt.

Sammendrag

ATOM handler sidelengs mens det bredere markedet har oppsidemomentum. Men med høye innsatsbelønninger og en av de beste teknologiene innen krypto, er ATOM et ganske godt kjøp til gjeldende priser.