Er Decentraland (MANA) ute av skogen nå?

Metaverse- og blokkjede-spilltokens har blitt hardt rammet i den nylige kryptonedgangen. Decentraland (MANA) er ikke noe unntak. Tokenet har sett en kraftig nedgang, og selv om det har vært rally de siste dagene, er MANA fortsatt ikke ute av skogen. Her er noen høydepunkter:

I skrivende stund var mynten opp med nesten 10 % på 24 timer, og handles til rundt $2,06

Men indikatorene er fortsatt bearish, og faktisk vil de siste gevinstene gli unna ettersom MANA forventes å falle mot $1,46.

Vi ser imidlertid på hvor lenge prisen kan holde seg over neste støttenivå på $1,92.

Datakilde: Tradingview.com

Decentraland (MANA) – Bjørnepresset gjelder fortsatt

Nøkkelen i den siste prishandlingen er det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet på $1,92. Ja, MANA handles akkurat nå over dette. På grunn av nylig volatilitet i det bredere kryptomarkedet, er det imidlertid svært usannsynlig at metaverse-tokenet vil opprettholde gevinster godt over denne terskelen.

Hvis noe, forventer analytikere at den vil skli forbi $1,92 og finne den neste støtten på $1,46. Dette vil representere en nedgang på 28 % sammenlignet med dagens priser.

Hvis mynten ikke klarer å konsolidere seg på $1,46, vil bjørnen målrette $1,01 i det som vil være et kraftig fall for tokenet. Men alt dette avhenger av hvor godt sentimentet tar seg opp i krypto de kommende dagene.

Hvorfor du fortsatt bør kjøpe Decentraland (MANA)

Metaverse-tokens vil varmes opp i 2022 og utover. Vi forventer at flere og flere slike symboler kommer ut, men uten tvil er Decentraland og noen få andre nøkkelpionerer på dette området.

Det er derfor en grei mynt å eie. Men vi har alltid følt at disse tokenene er overpriset. Den nylige kryptokorreksjonen gir den perfekte sjansen for rettferdig prising og for investorer til å kjøpe seg inn.