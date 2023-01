Bitcoin-holdere følte nylig litt lettelse. Etter å ha oppnådd en ny all-time high i 2021, gikk Bitcoin inn i det bearish markedsterritoriet og falt gjennom 2022.

Alt i fjor var bearish for Bitcoin, og det startet med det negative sentimentet rundt kryptoindustrien og endte med den generelle styrkningen av amerikanske dollar.

Men de som har lagt merke til små detaljer, spesielt tekniske, kan ha sett noen oppmuntrende fakta de siste månedene. For det første dannet markedet et fallende kilemønster de siste månedene – et bullish reverseringsmønster.

For det andre har Relative Strength Index, en av de kraftigste tekniske oscillatorene, vist en bullish divergens siden siste kvartal av 2022. For det tredje ser det nåværende rallyet på nøkkelmotstandsnivået, et som kan vise seg å være et sentralt nivå.

BTCUSD-diagram av TradingView

Fallende kile bekrefter reverseringen

På vei opp klatret Bitcoin over $20k for første gang siden november i fjor. Ved å gjøre det utløste det massive kryptokortlikvidasjoner, som toppet $100 millioner i forrige ukes handel.

Med andre ord har den oppadgående bevegelsen overrasket shorts.

Tekniske tradere har oppdaget det potensielle fallende kilemønsteret sett ovenfor. Men inntil markedet brøt sin øvre kant, var det vanskelig å kreve at en reversering skulle være på plass.

Nå som det gjorde det, forblir Bitcoin bullish så lenge nedturene holder.

RSI bullish divergens har vært på plass i flere måneder

Et annet bullish tegn kom fra RSI. En bullish divergens i rødt på diagrammet ovenfor advarte om en mulig reversering. Sammen med det fallende kilemønsteret var det bare enda et bullish ledetråd å se de siste månedene.

30 000 dollar er i sikte for Bitcoin-okser

Det store spørsmålet nå er – hva kommer videre? Den tekniske dynamikken er ganske enkel for Bitcoin på dette tidspunktet.

Hvis den holder seg over det laveste punktet i det fallende kilemønsteret, kan den teste motstanden sett på $30k. Å dømme etter hvor sterk støtte det var tidligere, bør nivået være sentralt, noe som betyr at en pause over bør utløse mer oppside.