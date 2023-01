Enjin ble lansert i 2009 i Singapore og ble raskt den største plattformen for opprettelse av spillfellesskap. Dens popularitet førte til fødselen av ENJ, en kryptovaluta og smart kontrakt ment å skape tillit og sikkerhet i et samfunn med minimale transaksjonsgebyrer.

Enjin lar brukere lage NFT-er uten koding. Dessuten kan brukere få betalt når andre brukere handler digitale eiendeler via Enjin-markedsplassen.

ENJ har en markedsverdi på over 450 millioner dollar og en sirkulerende forsyning på 1 milliard. I starten av 2023 økte ENJ-mynten nær 100 % mot amerikanske dollar, med omtrent 16 % bare i dag.

Så er det trygt å kjøpe ENJ nå?

ENJUSD-diagram av TradingView

Endte kryptovinteren i 2022?

Kryptovalutamarkedet led av en rekke dårlige nyheter i 2022. For det første var det Bitcoin som ledet an, da den ledende kryptovalutaen stupte fra over $60k til under $20k.

Bitcoin-elskere har argumentert for rask adopsjon av kryptovaluta av institusjonelle investorer i mange år. Til slutt kom adopsjonen, men med den ble Bitcoin korrelert med de vanlige markedene.

Bitcoin ble med andre ord hardt rammet i 2022 av en sterk amerikansk dollar. Det dreide seg også hovedsakelig om fundamentale nyheter som påvirker det totale markedet, for eksempel inflasjonen i USA eller endringer i Federal Reserve-politikken.

Som sådan vendte spekulanter i kryptoindustrien raskt oppmerksomheten mot andre aktiva. Men Bitcoins betydning betyr noe for den generelle industrien.

Derfor, da Bitcoin hoppet over $21k i begynnelsen av 2022, utløste den en lignende utvikling i det meste av kryptomarkedet.

ENJ er en som fulgte etter. Den økte nesten 100 % i 2023 etter å ha dannet et fallende kilemønster på slutten av fjoråret.

Så kan man anta at kryptovinteren 2022 er over?

På dette tidspunktet tester ENJ motstand i et område som ga støtte tidligere. Hvis Bitcoins rally ikke er over, bør man ikke bli overrasket over å se ENJ presse seg over denne motstanden.