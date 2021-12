Er Ethereum (ETH) et kjøp etter lavere gebyrer?

Ethereum-gebyrene er 62% lavere enn forrige måned

Web3 og NFT-er driver Ethereum Outperformance

Ethereum "Protocol 2.0" er i fokus

Ethereum (ETH/USD) er det opprinnelige tokenet til Ethereum-blokkjeden som har nådd et rekordhøyt nivå på $4868.00t i november 2021. Siden den gang har prisen vist et korrigerende momentum der dagens pris står på $4060.38.

Ethereum bullish faktorer: hva investorer bør vite

Ethereum-overføring var dyrere for en måned siden, hvor brukere måtte betale $22,80 eller 0,0056 ETH per transaksjon. Imidlertid har ting endret seg nå, og det nåværende transaksjonsgebyret er $23,34, som er mer enn 62% lavere enn for en måned siden.

Ethereum-investorer passerte et lønnsomt år i 2021 grunnet den massive økningen i Web3 og NFT. I følge noen kryptoentusiaster er Ethereum en teknologi som har en mer stabil database enn Bitcoin. Den nåværende nøkkelprisdriveren for Ethereum er den kommende «Protocol 2.0», der den nåværende energikrevende «proof of work» vil bli flyttet til Proof of stake-metoden. Som et resultat kan energiforbruket for Ethereum-utvinning falle med 99%, noe som vil adoptere flere brukere.

Bør du kjøpe Ethereum (ETH)?

Ethereum viste en anstendig avkastning i 2021, hvor prisen viste en 400 % gevinst sammenlignet med rivalen Bitcoin, som knapt ga 80 % YTD-avkastning. Dessuten har den siste prissvingningen et bullish strukturbrudd på 4060.00-nivået, en betydelig kjøpsfaktor for ETH/USDT-prisen.

Kilde – TradingView

Selv om dagens pris står overfor en dynamisk motstand mot 20 EMA, forventer vi et intenst kjøpspress de kommende dagene. I så fall har enhver bullish avvisning i det daglige diagrammet fra 3662.52 støtte av 2927.68- 2646.52 etterspørselssone en større mulighet for å utvide den nåværende bullish-stemningen over det psykologiske nivået på 5000.00.