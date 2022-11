Er FTX insolvent? Hvorfor selger Binance FTT? – Dypdykk

Binance-sjef CZ kunngjorde at børsen dumper sine FTT-beholdninger etter avsløringer om Alameda/FTX-forholdet

Alamedas eiendeler på 14,6 milliarder dollar er 40 % FTT, FTXs opprinnelige token

Det er minimal informasjon om hvordan Alamedas forpliktelser på 8 milliarder dollar er denominert

Bankman-Fried foilliquidity Alameda og FTX, men har forsvart interessekonflikten

Volumet av FTT er lavt – illikviditeten ville hindre Alameda i å selge sin FTT

Alameda har tilbudt å kjøpe CZs FTT til $22 per token, da bekymringen øker for at salgspress vil tankmarkedet

CZ sier det vil ta måneder å selge

Spørsmålet mitt er hvorfor går krypto gjennom dette igjen?

Vi lever i en blokkjedeverden, hvor vanskelig er det å legge alt dette på en blokkjede?

Ikke igjen.

Med PTSD fra sommerens smittefare fortsatt fremtredende for kryptoinvestorer, da tilsynelatende halve industrien ble tullete, føles det nå som déjà vu. Og hvem skal spille skurkerollen denne gangen, men bare FTX, den antatte hvite ridderen som hadde truffet inn for å redde dagen med redningstilbud i siste liten fra selskapene Celsius og BlockFi.

Hva skjedde?

Tilbake i dag – og i kryptotermer, betyr det bare for et par år siden – hjalp Binance med å inkubere FTX, som i dag presenterer seg som deres største konkurrent.

De forlot egenkapitalposisjonen i fjor, og mottok 2,1 milliarder dollar for sin ryddige investering. Men dette ble ikke betalt kontant, i stedet mottok de betalingsdelingen mellom stablecoin BUSD og, avgjørende, FTXs opprinnelige token, FTT .

Problemet er sentrert på betalingen tatt i FTT-tokenet. CZ, Binances administrerende direktør, kunngjorde på Twitter at «på grunn av nylige avsløringer som har kommet frem, har vi besluttet å likvidere gjenværende FTT på våre bøker».

Han la til at «vi vil prøve å gjøre det på en måte som minimerer markedspåvirkningen. På grunn av markedsforhold og begrenset likviditet forventer vi at dette vil ta noen måneder å fullføre”.

As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Hva er avsløringene om FTX?

CZs kunngjøring er som svar på en CoinDesk-historie om handelsselskapet Alameda Researchs balanse.

Alameda er (som) et søsterselskap av FTX, selv om detaljene er litt mer skumle. Hedgefondet/handelsfirmaet ble grunnlagt av Sam Bankman-Fried, samme Sam som leder FTX, som lenge har møtt spørsmål om interessekonflikten mellom disse to selskapene.

Børser lever og dør av sin likviditet, og det er det vanskeligste å oppnå når man lanserer en ny børs. Traders vil følge likviditeten, men når du starter med null likviditet, får du ikke tradere. Og per definisjon kommer likviditet bare fra handelsmenn. Så det er litt som et perverst kylling- og eggproblem.

Bankman-Fried løste dette kylling-og-egg-problemet ved å sende en mengde Alamedas handler gjennom FTX, og dermed oppstarte likviditeten. Snart var FTX i gang med løpene, dens vekst fenomenal (lansert for bare tre år siden, med Bankman-Fried katapultert inn i milliardærklubben i tjueårene).

Spørsmålene rundt en interessekonflikt dreier seg om hvilken informasjon Alameda ser på markedet som vanlige handelsmenn ikke gjør. Bankman-Fried har presset tilbake på dette, men realiteten er at Alameda er en av de største likviditetstilbyderne på børsen og handler aktivt mot kunder. Forutsatt at alt er ærlig, er interessekonflikten fortsatt lett å se.

Alameda is a liquidity provider on FTX but their account is just like everyone else's. Alameda's incentive is just for FTX to do as well as possible; by far the dominant factor is helping to make the trading experience as good as possible. — SBF (@SBF_FTX) July 31, 2019

Men det er andre sammenfiltrede historier mellom de to. Mens de «er to separate virksomheter», rapporterte CoinDesk at «divisjonen bryter sammen på et nøkkelsted: på Alamedas balanse, ifølge et privat finansielt dokument gjennomgått av CoinDesk».

Alamedas eiendeler summerte seg til $14,6 milliarder den 30. juni , hvorav $3,66 milliarder var «ulåst FTT» og $2,16 milliarder av «FTT-sikkerhet». Jeg kartla eiendelsfordelingen nedenfor, som inkluderer en stor dose Solana, kryptovalutaen som Sam Bankman-Fried var en tidlig investor i og fortsatt er en vokal tilhenger.

Det er åpenbart en ganske bekymringsfull balanse av intenst korrelerte instrumenter. Men det er egentlig FTT-tokenet som skiller seg ut, og opptar svimlende 40 % (mellom låste og ulåste allokeringer). FTT er tross alt et token laget av FTX.

Hvor bekymringsfullt er FTX-tokenet?

Det er ikke bare de incestuøse båndene mellom selskapet, heller ikke det faktum at FTX ble skrevet ut av løse luften og nå opptar 40 % av balansen. For det er et likviditetsproblem her også.

Mens jeg skriver dette, er markedsverdien til FTT-tokenet på 3 milliarder dollar (ifølge CoinMarketCap) og den fullstendig utvannede markedsverdien er 7,9 milliarder dollar. Og nå ser du problemet – Alameda har 3,7 milliarder dollar av markedsverdien, sammen med ytterligere 2,2 milliarder dollar i «FTT-sikkerhet» – og jeg har ikke en anelse om hva det betyr.

Andre eiendeler nevnt i CoinDesk-rapporten demper heller ikke bekymringen. SRM er en, som er det opprinnelige tokenet til Serum som er den desentraliserte børsen grunnlagt av, du gjettet riktig, Sam Bankman-Fried.

Det er tre andre tokens nevnt – MAPS, OXY og FIDA. Jeg skal ikke late som om jeg vet mye om dem, men det oppsummerer i seg selv problemet. Igjen, disse er svært illikvide – mye mer enn FTT.

Og så peker det store spørsmålet mot forpliktelser. FTX har forpliktelser på balansen på totalt 8 milliarder dollar, hvorav 7,4 milliarder dollar er lån. Jeg kunne ikke spore opp mer informasjon om dem, men det er ingen tvil om at dette tallet fremstår som bekymringsfullt sammenlignet med den illikvide aktivasiden analysert ovenfor.

Det skal nevnes at FTT er nevnt blant forpliktelsene. Dette vil dempe frykten betraktelig, ettersom det samme problemet med «fantom»-eiendeler da kan gjelde for gjeldssiden.

Men vi har ingen anelse om hva hoveddelen av forpliktelsene er pålydende. Selv om jeg ikke et øyeblikk tror at Alameda kan være insolvent, er dommedagsscenarioet en gjeldsside full av fiat, siden aktivasiden rett og slett ikke kan likvideres en masse for å møte forpliktelser. Det er uten tvil feilaktig overvurdert gitt båndene til FTX og det faktum at FTT kan skrives ut av løse luften og har så lav likviditet.

Diagrammet sier alt. Daglig volum de siste 6 månedene er i gjennomsnitt 25 millioner dollar, før opptrappingen denne uken da denne historien begynte å få sendetid. Det er rett og slett ingen måte Alameda kan likvidere en meningsfull del av sine FTT-beholdninger uten å tømme markedsprisen. Derfor overgår eiendelene på papiret i stor grad hva de er verdt i det virkelige liv.

Så hva skjer når Binance selger?

CZ er skremt av avsløringene rundt FTT-tokenet. En opplevd mangel på underliggende verdi er én ting, men å skape den ut av løse luften og bruke den til å støtte opp balanser er en annen. Så inn kommer salgsordren.

Interessant nok skrev CZ den kryptiske tweeten at «vi vil ikke støtte folk som lobbyer mot andre bransjeaktører bak ryggen deres», og antydet at det kan være flere bekymringer når det gjelder Alameda/FTX-forholdet.

Liquidating our FTT is just post-exit risk management, learning from LUNA. We gave support before, but we won't pretend to make love after divorce. We are not against anyone. But we won't support people who lobby against other industry players behind their backs. Onwards. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Og selv om vi ikke vet hvor mye av Binances egenkapitalutbetaling på 2,1 milliarder dollar fra FTX er denominert i BUSD og FTT, er det ingen tvil om at den er betydelig sammenlignet med likviditetshandelen på markedet – med 500 millioner dollar totalt.

Dette er grunnen til at administrerende direktør i Alameda, Caroline Ellison, gikk inn med et tilbud om å kjøpe CZs totale beholdning med FTT til en pris av $22 per token. I skrivende stund er markedsprisen $22,20.

Mine tanker

Som vanlig er det en frustrerende mangel på klarhet.

Ellisons kommentarer om at balansen er ufullstendig viser dette. Men la meg spørre dette – i en bransje bygget på blokkjeden, hvorfor er det så ofte et problem med åpenhet? Hvorfor kan vi ikke la disse store aktørene presentere sine beholdninger og balanser på kjeden slik at alle kan se?

Vi så det samme under Terra-fiaskoen, uten at noen var sikre på hvilken kapital Luna Foundation Guard hadde, som distribuerte Bitcoin desperat for å forsvare den kollapsende tappen.

Og igjen – déjà vu her – det hele er mer incestuøst enn en Lannister-familiesammenkomst. Alameda holder FTT-tokens, lansert av FTX, som ble investert i av Binance, som fikk utbetalt i FTT. Fra utsiden ser dette ut som galskap.

Det var det samme med Three Arrows Capital som holdt Luna. Og BlockFi hadde eksponering også. Og så Celsius og Voyager Digital. Og listen fortsetter. De hadde alle eksponering mot hverandre, noe som førte til en ekkel nedadgående spiral som falt som et korthus.

Jeg tror ikke dette er tilfelle her. FTX virker OK, og jeg tror Alameda har orden. Men informasjonen ovenfor er bekymringsfull, og det er latterlig at jeg i det hele tatt må spekulere i dette i utgangspunktet. For ikke å nevne at den sammenfiltrede koblingen mellom de to er usunn for alle involverte.

Dette er bare en gjetning. Vi har selvfølgelig ingen informasjon om ansvarssiden av Alamedas balanse. Hvis det er 8 milliarder dollar i fiat, kan det være et problem. Men igjen, vi vet ikke.

Dette er krypto, så hvorfor kan vi ikke bare holde det på blokkjeden og slutte å måtte mene om det på Internett? Vi har sett denne filmen for mange ganger, og den begynner å bli slitsom.